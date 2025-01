Sharks - Toulouse : Dupont, Ntamack... les stars présentes pour défier les Sharks de Kolisi

Après deux victoires bonifiées en Champions Cup, le Stade Toulousain se déplace ce samedi après-midi sur la pelouse des Sharks de Siya Kolisi, à Durban. Un premier déplacement en Afrique du Sud pour les Toulousain, au complet avec ses stars.

Un déplacement qui sent la poudre. Pour la première fois de son histoire, le Stade Toulousain se rend en Afrique du Sud, sur les terres des doubles champions du Monde. Pour l'occasion, Ugo Mola pourra compter sur ses stars Thomas Ramos, Antoine Dupont, Romain Ntamack ou Peato Mauvaka. Les internationaux seront présents à Durban pour défier les Sharks de l'ancien Racingmen et capitaine des Springboks, Siya Kolisi. En conférence de presse, l'entraîneur toulousain a dévoilé son opinion sur l'arrivée des clubs sud-africains en Champions Cup : "Je ne sais pas s'il y a un appétit différent. Tout est différent, même notre adversaire que l'on connaît pourtant bien, car on l'affronte dans un nouveau contexte. On dispute une compétition qui nous amène à voyager très loin de chez nous. Donc, évidemment, ça a créé à la fois une forme d'exotisme et d'inconnu, qui restent toujours intéressants à préparer, parce qu'on se "maîtrise" entre équipes européennes depuis quelques années. L'arrivée des équipes sud-africaines apporte un autre volet à cette compétition qui, au-delà d'en juger la pertinence ou pas, amène sportivement à réfléchir. Afin de répondre à ce rugby sud-africain qui reste, jusqu'à preuve du contraire, le meilleur au monde".

"C'est passionnant à préparer"

Alors qu'ils ont préparé cette rencontre à huit clos, les Toulousains sont passés par Cape Town pour se recueillir en toute pudeur, là où Medhi Narjissi a disparu l'été passé. En Afrique du Sud, les Rouges et Noirs vont affronter des joueurs majeurs du rugby sud-africain et Ugo Mola n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse. Le technicien s'attend à une rencontre très difficile : "C'est le champion du Challenge européen contre le champion de la Champions Cup. Donc, évidemment, tous les critères sont amenés au paroxysme de la haute intensité, du volume, de la confrontation, des duels. Évidemment qu'on a envie de voir ce que vont donner les Etzebeth contre Meafou-Flament, les Kolisi contre Cros, les Dupont contre Williams… Il y aura plein de duels, plein de confrontations, plein d'oppositions aussi de styles en termes de rugby. Franchement, en tant que coach, c'est passionnant à préparer, on a essayé de le faire en conséquence. L'effectif du Stade Toulousain, sa jeunesse et sa formation nous ont permis d'emmener ici une équipe que l'on estime compétitive. On nous l'a d'ailleurs un petit peu reproché : pourquoi aller avec cet effectif-là en Afrique du Sud ? Mais moi, je crois que ça fait partie du chemin initiatique qui est le nôtre. C'est de passer par Durban, de passer par cette confrontation-là".

À quelle heure débute Sharks - Toulouse ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de Champions Cup opposant les Sharks au Stade Toulousain est prévu samedi 11 janvier à 16h15 au Kings Park Stadium de Durban (Afrique du Sud). Luke Pearce sera au sifflet de cette affiche.

Sur quelle chaîne regarder Sharks - Toulouse ?

Détenteur des droits TV de la Champions Cup, BeIN Sports 3 diffusera le rencontre entre les Sharks et le Stade Toulousain. France 2 retransmettra également l'affiche en clair.

Comment suivre Sharks - Toulouse en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Champions Cup entre les Sharks et Toulouse sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur France.tv.

Quels sont les compositions de Sharks - Toulouse ?

Toulouse : 15. Ramos; 14. Kinghorn, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11.Lebel; 10. R.Ntamack, 9. Dupont; 8. Willis, 7. Jelonch, 6. Cros; 5. Meafou, 4. Flament; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Neti.

Sharks : 15. Kunene; 14. Penxe, 13. Hooker, 12. Venter, 11. Mapimpi; 10. Jo. Hendrikse, 9. Ja. Hendrikse; 8. Kolisi, 7. M.Tshituka, 6. Buthelezi; 5. Jenkins, 4. Rahl; 3. Koch, 2. Mbonambi, 1. Nche.

Quels sont les pronostics de Sharks - Toulouse ?