Coupe Davis 2021 : quel est le programme et les joueurs sélectionnés ?

COUPE DAVIS. Coup d'envoi de la Coupe Davis 2021 ce jeudi 25 novembre ! La France affronte la République Tchèque et la Grande-Bretagne pour la phase de poules. Tout le programme.

Après le Masters de fin de saison, place désormais à la Coupe Davis en guise de bouquet final. L'équipe de France affronte la République Tchèque et la Grande Bretagne pour la phase de poules de la compétition. Pour l'édition 2021, cinq joueurs ont été appelés par Sébastien Grosjean avec la présence de Arthur Rinderknech et Richard Gasquet et les absences d'Hugo Gaston et Gaël Monfils.

"Les gars sont contents d'être ensemble, de partager une aventure humaine où il faudra être solidaire sans l'énergie du public. On sait que c'est souvent le public qui faisait la différence. Là, ça va être des ressources mentales. Il y a l'envie et la fraîcheur des nouveaux" a expliqué le sélectionneur à l'Equipe.

Cette Coupe Davis vient conclure une saison catastrophique pour le tennis français. Un constat dur mais bien constaté par Richard Gasquet, également interrogé par L'Equipe. "Forcément, si je suis là, c'est que le premier Français (Gaël Monfils), qui n'est d'ailleurs pas dans l'équipe, est 47e à la Race (et 21e ATP). Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du tennis français. Parce que là, ça fait peur ! C'est inimaginable. Avec mon classement actuel, je n'aurais eu aucune chance d'être là en 2015, 2016 ou 2017... La saison pour le tennis français a été catastrophique. Je n'ai pas vu un mec bien jouer de la saison. Avec le classement que je vous indiquais à la Race pour le premier Français, tu peux dire que tout le monde a raté sa saison."

La Coupe Davis sous la forme d'un mini championnat du monde débutera officiellement le 25 novembre 2021 et se terminera le 5 décembre 2021.

Dans trois villes ! Pour cette édition, la Coupe Davis est organisée à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie) pour la phase de poules avant que Madrid ne soit la ville hôte pour les demi-finales et la finale.

Les Bleus sont dans le Groupe C de cette Coupe Davis 2021. Ils affronteront dans un premier temps la République Tchèque le 25 novembre sur le court de l'Olympia Halle à Innsbruck avec deux simples et un double avant de retrouver la Grande-Bretagne le 27 novembre à 10h, toujours à Innsbruck. Les quarts de finale se dérouleront le 30 novembre alors que la potentielle demi-finale et finale seront prévues les 3,4 et 5 décembre.

Davis Cup Finals official schedule



The 18 countries are ready. Are you IN?#DavisCup



More info https://t.co/w0Cv3ZUMdm pic.twitter.com/mk8GD0AMRj — Davis Cup (@DavisCup) May 18, 2021

18 équipes sont réparties en 6 groupes de trois, avec, pour chacune, deux rencontres à disputer. Trois matchs étant au programme de chaque rencontre (deux simples et un double, au meilleur des trois sets). Voici les groupes de cette édition 2021 :

Groupe A : Espagne, Equateur, Russie

Groupe B : Canada, Suède, Kazakhstan

Groupe C : France, République Tchèque, Grande Bretagne

Groupe D : Croatie, Australie, Hongrie

Groupe E : Etats-Unis, Italie, Hongrie

Groupe F : Serbie, Autriche, Allemagne

La Coupe Davis 2021 sera diffusée intégralement par les chaines de beIN Sports. Pour le moment, aucune diffusion en clair est prévue. En cas de qualification pour le dernier carré, France Télévision pourrait diffuser le reste de la compétition.