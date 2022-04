Coupe Davis : la France avec la Belgique, l'Allemagne et l'Australie, les groupes

COUPE DAVIS. Qualifié pour la phase de groupes de la Coupe Davis, l'équipe de France sera dans un groupe très relevé.

La route vers Malaga, ville hôte de la phase de groupes de la Coupe Davis 2022, sera jonchée d'embuches pour l'équipe de France après le tirage au sort effectué ce jeudi 26 avril. Du 14 au 18 septembre, les Bleus affronteront l'Allemagne, l'Australie et la Belgique dans le groupe C. Parmi les potentiels adversaires, Sébastien Grosjean et ses joueurs pourraient rencontrer Alexander Zverev pour l'Allemagne, David Goffin pour la Belgique ou encore Alex de Minaur, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis pour l'Australie. Parmi les autres groupes, l'Espagne, le Canada et la Serbie se retrouveront dans un groupe B de la mort.

La phase de groupes de la Coupe Davis se disputera du 14 au 18 septembre prochain alors que la phase finale se disputera du 21 au 27 novembre.

Quelle ville organise la phase finale de la Coupe Davis ?

La phase finale de la Coupe Davis 2022 se disputera dans la ville espagnole de Malaga. La ville a été sélectionnée pour les deux prochaines saisons.

Quels sont les groupes de la Coupe Davis ?

Après le tirage au sort effectué ce mardi 26 avril, voici la composition de tous les groupes de la phase de groupes de la Coupe Davis 2022 :

Groupe A (à Bologne, ITA) : Croatie, Italie, Argentine et Suède.

: Croatie, Italie, Argentine et Suède. Groupe B (à Valence, ESP) : Espagne, Canada, Serbie et Corée du Sud.

: Espagne, Canada, Serbie et Corée du Sud. Groupe C (à Hambourg, ALL) : France , Allemagne, Belgique et Australie.

: , Allemagne, Belgique et Australie. Groupe D (à Glasgow, GBR) : États-Unis, Grande-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bas.

Résultats des matchs de Coupe Davis

Voici les derniers résultats de la Coupe Davis avec les barrages disputés vendredi 4 et samedi 5 mars :