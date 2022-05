Météo à Roland Garros : de la pluie ce lundi 23 mai, quelles prévisions ?

METEO ROLAND-GARROS. La pluie est au programme du jour pour ce premier tour de Roland-Garros, voici les dernières prévisions.

Un Roland-Garros sans pluie, est-ce vraiment un Roland-Garros ? Après une première journée assez tranquille au niveau de la météo, les Internationaux de France sont perturbés ce lundi 23 mai par la pluie qui s'abat en région parisienne. Selon la Chaîne Météo, qui publie chaque jour un bulletin spécifique pour ces Internationaux de France de tennis, la pluie était bien attendue aujourd'hui avec plusieurs averses tout au long de la journée.

Dans le détail, toujours selon le site, la pluie devrait durer jusqu'à 16h en région parisienne avant une accalmie prévue dans la soirée

© Chaîne Météo

Pour le reste de la semaine, les prévisions ne sont pas vraiment bonnes avec toujours des températures assez fraiches avec un fort vent mardi et mercredi et des risques de précipitations au cours de la journée. En revanche bonne nouvelle jeudi et vendredi et surtout ce week-end avec normalement le retour du beau temps.