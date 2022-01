Open d'Australie 2022 : un huitième Djokovic - Monfils ? Le tirage au sort

OPEN AUSTRALIE. Toujours dans l'incertitude d'une éventuelle participation, Novak Djokovic pourrait retrouver Gaël Monfils en huitième de finale.

[Mis à jour le 13 janvier à 15h42] Alors que l'affaire Djokovic n'est toujours pas réglée et qu'on ne sait toujours pas si le Serbe participera à l'Open d'Australie, le tirage au sort des différents tableaux s'est déroulé ce jeudi 13 janvier. Parmi les enseignements, Djokovic devrait affronter pour commencer son compatriote Miomir Kecmanovic (78e) et pourquoi pas retrouver Gaël Monfils en huitième de finale. Des duels entre Français sont également au programme du premier tour avec Humbert-Gasquet, alors que Corentin Moutet sera opposé à Lucas Pouille. Les six autres héritent d'un premier tour dans leurs cordes puisque aucun n'aura affaire à une tête de série. Gaël Monfils affrontera Federico Coria (64e), Adrian Mannarino, James Duckworth (49e), Benjamin Bonzi, Peter Gojowczyk (87e), Benoit Paire, Thiago Monteiro (83e), Arthur Rinderknech, Alex Popyrin (59e) et Hugo Gaston, Christopher O'Connell (wild-card et 173e).

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier débutera le 17 janvier et se terminera le 30 janvier.

Tableau Masculin

1er tour :

Djokovic - Kecmanovic

Otte - Tseng

Querrey - Sonego

Monfils - Coria

Delbonis - Martinez

Bagnis - Garin

Norrie - Korda

Moutet - Pouille

Griekspoor - Fognini

Fucsovics - Lajovic

Kozlov - Vesely

Nakashima - Berrettini

Zverev - Altmaier

Lopez - Millman

Vukic - Harris

Opelka - Anderson

Koepfer - Taberner

Rune - Kwon

Djere - Shapovalov

Hurkacz - Gerasimov

Duckworth - Mannarino

Munar - Karatsev

Khachanov - Kudla

Bonzi - Gojowczyk

Giron - Nadal

Ruud - Molcan

Ivashka - Andujar

Seppi - Majchrzak

Musetti - De Minaur

Basilashvili - Murray

Johnson - Thompson

Bautista Agut - Travaglia

Kohlschreiber - Cecchinato

Paire - Monteiro

Baez - Ramos-Vinolas

Ymer - Tsitsipas

Rublev - Mager

Carballes Baena - Berankis

Evans - Goffin

Popyrin - Rinderknech

Davidovich Fokina - Bolt

Ruusuvuori - Auger-Aliassime

Schwartzman - Krajinovic

O`Connell - Gaston

Cressy - Isner

Humbert - Gasquet

van de Zandschulp - Struff

Laaksonen - Medvedev

Martincova - Davis

Potapova - Giorgi

Bencic - Mladenovic

Yastremska - Brengle

Osorio Serrano - Osaka

Jabeur - Parrizas Diaz

Zanevska - Juvan

Pera - Alexandrova

Kalinina - Pegula

Kudermetova - Liu

Ruse - Paolini

Maria - Sakkari

Krejcikova - Petkovic

Vekic - Riske

Schmiedlova - Ostapenko

Azarenka - Udvardy

Martic - Teichmann

Putintseva - Tan

Ferro - Svitolina

Kenin - Keys

Minnen - Cristian

Wang - Gauff

Sorribes Tormo - Flipkens

Parry - Kostyuk

Tomljanovic - Badosa

Kontaveit - Siniakova

Tauson - Sharma

Konjuh - Rogers

Mertens - Zvonareva

Dodin - Begu

Golubic - Zhang

Diyas - Rybakina

Halep - Frech

Stephens - Raducanu

Zidansek - Rus

Watson - Sherif

Burel - Muguruza

Saville - Peterson

Linette - Sevastova

Kvitova - Cirstea

Doi - Kucova

Anderson - Stosur

Bondar - Pavlyuchenkova

Kerber - Kanepi

Inglis - Fernandez

Vondrousova - Hon

Li - Wang

Novak Djokovic, chez les hommes et Naomi Osaka, chez les femmes étaient les deux grands vainqueurs de cette édition 2021 de l'Open d'Australie. Les résultats :