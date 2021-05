Fabrice Santoro : "Il ne faut jamais enterrer Roger Federer"

Fabrice Santoro, qui commente Roland-Garros au micro d'Amazon Prime Vidéo, s'est confié à Linternaute à l'attaque de cette édition 2021. Son rôle pendant la quinzaine, ses favoris… Découvrez les confidences de l'ancien tennisman français.

Linternaute.com : Quel sera votre emploi du temps pendant ce Roland Garros 2021 ? Pourquoi avoir accepté de rejoindre l'équipe d'Amazon pour cette quinzaine ?

Fabrice Santoro : Mon emploi du temps va être bien chargé ! J'assure de nouveau les interviews en bord de terrain après les matchs, en plus des commentaires sur la chaîne anglaise ITV et sur Amazon Prime Vidéo. J'ai répondu favorablement à la proposition d'Amazon car c'est un projet sympa, intéressant et je suis content participer à l'écriture de ses premières lignes. C'est une nouvelle aventure mais Amazon s'investit dans le domaine sportif depuis plusieurs années. Sur Roland Garros, c'est un engagement sur trois ans mais je pense qu'Amazon voit plus loin. On a bonne équipe de journaliste et de consultants, je suis persuadé qu'on va faire du bon boulot. Forcément, il y a un peu de pression ; à chaque fois que j'entreprends quelque chose j'ai envie de bien faire, j'ai envie de donner le meilleur, comme quand j'étais joueur.

Sur le plan sportif, quelle analyse faites-vous du tableau masculin ? Le fait que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer soient dans la même moitié de tableau change-t-il la donne ?

Forcément, avoir les trois plus grands joueurs de tous les temps dans la même partie de tableau, ça fait réagir mais pour moi, cela ne change pas grand-chose et je pense que pour eux, ça ne change pas grand-chose non plus. Nadal et Djokovic ne pourront pas s'affronter en finale cette mais ils restent les deux principaux favoris. Le fait que ces joueurs soient tous dans la même partie de tableau va aussi laisser des ouvertures dans l'autre moitié, et notamment à Tsitsipas, qui doit être content mais peut-être aussi tendu : il a une superbe opportunité de rallier la finale, ce qui serait d'ailleurs une première pour un joueur grec.

Que peut espérer Federer ?

On peut regarder ce qu'il a fait depuis un an mais il faut surtout se pencher sur ce qu'il a fait depuis vingt ans. Oui, il est manque de victoires et de confiance mais il sait comment gagner un Grand Chelem, il l'a fait 20 fois. Il faudra le suivre, voir comment il gère son premier tour, s'il est en difficulté ou pas, s'il est en bonne condition physique ou pas. Je ne le mets pas parmi les favoris mais il ne faut jamais enterrer Roger Federer.

Si vous deviez donner un seul favori, qui serait-il ?

C'est clairement Nadal. Il a gagné à Barcelone et à Rome sur terre battue, et il arrive avec 13 titres à Roland Garros où il n'a perdu que deux fois… Il n'y a personne à son niveau. Cela ne veut pas dire qu'il va gagner à coup sûr mais c'est sans conteste le grand favori. La météo (on annonce un temps sec, avec 24-25 degrés), donne de plus un avantage à Rafa, ce sera parfait pour lui. Mais il a déjà prouvé qu'il pouvait aussi gagner à Roland Garros sous un temps plus humide. Sa finale de l'an passé face à Djokovic (NDLR : : Nadal l'avait emporté 6-0-6-2, 7-5) reste d'ailleurs pour moi l'un des plus grands matchs de l'histoire du tennis.

Qu'attendez-vous des joueurs français ?

On a déjà été bien plus serein pour le tennis français avant un Roland Garros. Si le tournoi est à l'image des 6-12 derniers mois, on va être rapidement en difficulté. On mise beaucoup sur la fameuse magie du tournoi, on espère qu'elle opère. On mise sur le retour en forme de certains joueurs, et notamment de Gaël Monfils, qui est pour moi le plus à même de performer s'il retrouve son meilleur niveau. On sait qu'il adore ce tournoi et il a souvent brillé ici.

Dans le tableau féminin, le titre se jouera-t-il entre Swiatek et Barty ?

Ce sont les deux dernières gagnantes de Roland Garros et, oui, elles sont les deux principales favorites. J'ajouterai également Aryna Sabalenka et une joueuse que j'aime beaucoup, Bianca Andreescu, si elle est débarrassée de ses soucis physiques. En revanche, Naomi Osaka n'a pas pour moi suffisamment de maturité dans son jeu sur terre battue pour espérer l'emporter, même si c'est une superbe joueuse.

Les stars du tennis accepteront-elles selon vous de disputer les sessions de soirée (retransmises par Amazon), qui se joueront sans public jusqu'au 9 juin, couvre-feu oblige. Guy Forget, le directeur du tournoi, appelle à la solidarité des cadors pour faire en sorte qu'il y ait un roulement ? Est-ce que vous y croyez ?

L'entourage des joueurs peut faire pression mais ce sont la direction du tournoi et les juges-arbitres qui ont logiquement le dernier mot. Je ne serai pas surpris qu'un Nadal accepte rapidement de jouer en soirée. Je pense que les stars vont jouer le jeu à tour de rôle et que ça se passera en bonne intelligence. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un facteur économique : ce sont ces diffusions TV qui permettent aussi aux joueurs de bien gagner leur vie.