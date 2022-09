"US Open 2022 : clap de fin pour Serena Williams, Gasquet affronte le roi Nadal ! Programme et résultats..."

US OPEN. Dans la nuit de vendredi à samedi, Serena Williams a perdu au 3e tour de l'US Open. C'était donc le dernier matche de la carrière pour l'Américaine. La nuit prochaine, Richard Gasquet affrontera le roi Nadal. On vous donne le programme.

[Mis à jour le 3 septembre 2022 à 13h12] Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 septembre 2022, une grande star du tennis mondiale a mis un terme à sa carrière. Les courts, c'est terminé pour Serena Williams après son élimination au 3e tour de l'US Open. L'Américaine s'est inclinée en trois sets face à l'Australienne Ajla Tomljanovic. Serena Williams est apparue très émue à l'issue du match et a remercié tous ceux qui l'ont accompagnée durant sa longue carrière couronnée de succès, et en particulier sa sœur Venus. L'Américaine a été saluée par bon nombre de sportifs sur les réseaux sociaux, et notamment Lebron James, la superstar de la NBA.

Chez les hommes, Rafael Nadal va retrouver Richard Gasquet, dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré un nouveau set perdu face à Fabio Fognini au tour précédent, l'Espagnol se veut positif malgré quelques douleurs. "J'éprouve un peu de douleur, honnêtement, mais bon. Heureux de m'en être sorti après un mauvais départ. Je ne comprends pas encore comment j'ai commencé si mal parce que je me sentais bien avant le match. Ce genre de choses arrive parfois, alors il faut accepter et continuer. C'est ce que j'ai fait. Heureusement que Fabio a fait quelques erreurs et j'ai pu terminer le match en jouant évidemment mieux, beaucoup mieux."

Quels sont les scores et résultats de l'US Open 2022 ?

Durant la quinzaine de l'US Open (29 août - 11 septembre), tous les résultats des tableaux messieurs et dames seront à suivre en direct et en intégralité sur L'Internaute.com.

Résultats hommes

Résultats femmes

Arthur Ashe Stadium

A partir de 18h00, Yuan (CHN, Q) - Pegula (USA, n°8) puis Brooksby (USA) - Alcaraz (ESP, n°3).

A partir de 1h00, Gasquet (FRA) - Nadal (ESP, n°2) puis Cornet (FRA) - Collins (USA, n°19).

Louis Armstong Stadium

A partir de 17h00, Muguruza (ESP, n°9) - Kvitova (RTC, n°21) puis Martic (CRO) - Azarenka (BIE, n°26) suivi de Schwartzman (ARG, n°14) - Tiafoe (USA, n°22).

A partir de 1h00, Swiatek (POL, n°1) - Davis (USA) puis Nakashima (USA) - Sinner (ITA, n°11).

Grandstand

Pas avant 18h30, Norrie (GBR, n°7) - Rune (DAN, n°28) puis Shapovalov (CAN, n°19) - Rublev (RUS, n°9) suivi de Pliskova (RTC, n°22) - Bencic (SUI, n°13).

Pas avant 23h00, Burel (FRA, Q) - Sabalenka (BIE, n°6).

Court n°17

Pas avant 17h00, Cilic (CRO, n°15) - Evans (GBR, n°20) puis Niemeier (ALL) - Zheng (CHN).

Court n°5

A partir de 17h00, Ivashka (BIE) - Musetti (ITA, n°26).

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :