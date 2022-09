"US Open 2022 : Medvedev éliminé, Garcia file en quarts... Les résultats"

US OPEN. Alors que Caroline Garcia a volé vers les quarts de finale de l'US Open, le Russe, tenant du titre, a été éliminé par Nick Kyrgios.

[Mis à jour le 5 septembre 2022 à 09h10] Jusqu'ou ira Caroline Garcia ? Malmenée en début de match face à l'Américaine Riske, la Française, tête de série n°17 de cet US Open et considérée comme l'une des favorites du tournoi, s'est qualifiée pour les quarts de finale et retrouvera une autre américaine, Coco Gauff pour une place en demi-finale. "Ça va être explosif ! C'est un match que j'ai vraiment hâte de jouer, il y a beaucoup d'excitation : quart de finale en Grand Chelem, jouer Coco qui est vraiment une superstar, déjà, malgré son jeune âge, aux États-Unis. Le public américain qui est toujours très, très chaud, qui peut s'enflammer sur chaque point... C'est vraiment une super opportunité, une super expérience et un challenge en plus à gérer pour faire un grand match."

Chez les hommes, la route du numéro un mondial Daniil Medvedev a pris fin ce lundi 5 septembre après sa défaite face à l'Australien Nick Kyrgios. Le Russe, qui perdra sa place en tête du classement, a rendu hommage à l'Australien. "Il avait déjà bien joué à Montréal. C'était un match de très haut niveau de son côté. J'ai affronté Novak (Djokovic) et Rafa (Nadal), ils jouent de manière incroyable. Nick a plus ou moins joué à leur niveau selon moi, dans un style différent. Il a un service incroyable, mais du fond du court, tu n'as aucune assurance de gagner le point. Il joue bien, il sait tout faire. S'il continue comme ça, il peut aller au bout. J'aurais aimé qu'il rate un peu plus (sourire). Il a très bien servi, il a réussi de belles amorties."

Quels sont les scores et résultats de l'US Open 2022 ?

Durant la quinzaine de l'US Open (29 août - 11 septembre), tous les résultats des tableaux messieurs et dames seront à suivre en direct et en intégralité sur L'Internaute.com.

Résultats hommes

Résultats femmes

Arthur Ashe Stadium

A partir de 18h00

Kvitova (RTC, n°21) - Pegula (USA, n°8)

Tiafoe (USA, n°22) - Nadal (ESP, n°2)

A partir de 1h00

Collins (USA, n°19) - Sabalenka (BIE, n°6)

Cilic (CRO, n°15) - Alcaraz (ESP, n°3)

Louis Armstong Stadium

A partir de 17h00

Norrie (GBR, n°7) - Rublev (RUS, n°9)

Swiatek (POL, n°1) - Niemeier (ALL)

Azarenka (BIE, n°26) - Pliskova (RTC, n°22)

Ivashka (BIE) - Sinner (ITA, n°11)

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :