"TENNIS. Laver Cup 2022 : Djokovic, Murray, Ruud au programme de la dernière journée, les matchs en direct"

LAVER CUP 2022. Suivez, en direct sur le site de l'internaute, la dernière journée de la Laver Cup 2022 avec les matchs de Murray, Djokovic ou encore Casper Ruud. La Team Europe mène 8-4 face à la Team World.

12:35 - Tsitsipas de retour Stefanos Tsitsipas est de retour dans cette Laver Cup 2022 après avoir brillamment remporté son premier match de la compétition ce vendredi. Le Grec a corrigé Diego Schwartzman en 1h17 et deux sets secs (6-2, 6-1). Il sera opposé à Frances Tiafoe qui est passé par toutes les émotions dans cette compétition jusqu'ici. L'Américain a commencé par remporté un double déjà gravé dans l'histoire face à Roger Federer et Rafael Nadal à l'occasion du dernier match de la carrière du Suisse avant de se faire corriger le jour suivant par Novak Djokovic. 12:28 - Djokovic face à Auger-Aliassime La deuxième rencontre de cette dernière journée de cette Laver Cup 2022 opposera l'ancien numéro un mondial Novak Djokovic au Canadien Felix Auger-Aliassime. Le Serbe a été tout simplement injouable hier avec une victoire en simple face à Frances Tiafoe en deux sets et 1h14 (6-1, 6-3) avant de récidiver en double quelques minutes plus tard avec Matteo Berrettini. Quant au Canadien, il aura gros à jouer aujourd'hui puisqu'il commencera par le double à partir de 13h et jouera ce match face à Novak Djokovic juste après. Le 13e mondial a perdu face à Matteo Berrettini hier en trois sets et 2h17 de jeu (7-6, 4-6, 10-7). 12:21 - Berrettini et Sock encore sollicités Matteo Berrettini et Jack Sock enchainent un deuxième double d'affilés dans cette Laver Cup 2022. Hier soir, l'Italien s'est imposé avec Novak Djokovic face à Alex De Minaur et Jack Sock en 1h23 (7-5, 6-2). Aujourd'hui, Matteo Berrettini sera associé à Andy Murray qui aura certainement à coeur de se rattraper après sa défaite face à De Minaur lors de la première journée. En face, Jack Sock sera, cette fois-ci, associé à Felix Auger-Aliassime qui s'est incliné hier face à l'Italien. 12:14 - La Team Europe a de l'avance mais rien n'est joué Cette dernière journée de la Laver Cup 2022 sera décisive. En effet si la Team Europe mène 8-4, rien n'est encore jouée. La Team World peut encore espérer remporter la première Laver Cup de son histoire car chaque victoire aujourd'hui rapportera trois points. 12:07 - Le programme de la journée Au programme de cette dernière journée de la Laver Cup 2022, quatre rencontres à commencer par un double à partir de 13h. Andy Murray et Matteo Berrettini feront équipe face à Felix Auger-Aliassime et Jack Sock. S'en suivra ensuite trois matchs de simples. Le Canadien enchainera après son double et affrontera Novak Djokovic pas avant 14h30. Stefanos Tsitsipas affrontera ensuite, pas avant 16h, Frances Tiafoe. Le dernier match de la journée ne se déroulera pas avant 17h30 et confrontera Casper Ruud à Taylor Fritz. 12:00 - Bonjour à tous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'internaute pour suivre en direct la troisième et dernière journée de cette Laver Cup 2022. 00:10 - Fin du live Le programme de la dernière journée de cette Laver Cup 2022 devrait être donné dans la nuit ou demain matin. Retrouvez nous dès demain à 12h pour la suite et la fin de cette compétition avec quatre matchs dont un double et trois simples. D'ici là passez une belle nuit et à demain ! 00:00 - Les images du deuxième double de cette Laver Cup 2022 Découvrez ou redécouvrez les images du deuxième double de cette Laver Cup 2022 qui a vu s'imposer Novak Djokovic et Matteo Berrettini contre Jack Sock et Alex De Minaur. 24/09/22 - 23:50 - Le résumé de la journée Après une deuxième journée de matchs dans cette Laver Cup 2022, la Team Europe mène huit à quatre face à la Team World. Matteo Berrettini a idéalement lancé la journée des Européens avec un succès étriqué face à Felix Auger-Aliassime (7-6, 4-6, 10-7). Mais Taylor Fritz a permis à son équipe de recoller au score face à l'Anglais Cameron Norrie aussi en trois sets (6-1, 4-6, 10-8). Lors de la session de nuit, Novak Djokovic a ébloui l'O2 Arena de Londres de sa classe en corrigeant Frances Tiafoe (6-1, 6-3) avant de récidiver quelques minutes plus tard, en double avec Matteo Berrettini, face à Jack Sock et Alex De Minaur (7-5, 6-2). 24/09/22 - 23:40 - La joie de Novak Djokovic et Matteo Berrettini Vivez ou revivez la joie de la paire Novak Djokovic et Matteo Berrettini après leur succès face à Jack Sock et Alex De Minaur dans ce deuxième double de la Laver Cup 2022. 24/09/22 - 23:30 - Les premiers mots de la paire Berrettini/Djokovic Les deux grands vainqueurs de cette journée de Laver Cup 2022 se sont exprimé après la victoire en doubles et la bonne humeur était au rendez-vous. "C'est la première fois qu'on jouait ensemble mais certainement pas la dernière. Je ne joue pas souvent de doubles. Il y a beaucoup de choses différentes. Il faut s'appuyer sur son partenaire. Matteo m'a beaucoup aidé, il a un très gros service. On a eu une superbe journée avec nos deux victoires en simples et en doubles", a déclaré Novak Djokovic avant que Matteo Berrettini ne surenchérisse : "Il parle mieux italien que moi. J'espère qu'il n'a pas compris mes insultes mais c'est la première fois qu'on jouait ensemble et je préfère quand on est du même côté." 24/09/22 - 23:25 - C'est terminé ! La Team Europe s'impose Très belle victoire du duo Berrettini/Djokovic qui s'impose en deux sets dans ce deuxième double de la Laver Cup 2022 en deux sets (7-5, 6-2). 24/09/22 - 23:23 - La première balle de match sauvée La Team World s'accroche dans ce deuxième double de cette Laver Cup 2022. Jack Sock et Alex De Minaur viennent de sauver une première balle de match. 24/09/22 - 23:18 - La Team Europe à un jeu du match Novak Djokovic conclut ce jeu de service par un smash et ramène la Team Europe à un jeu du match dans ce deuxième double de cette Laver Cup 2022. 24/09/22 - 23:17 - Djokovic leur fait tourner la tête Quel festival de Novak Djokovic sur ce point qui a fait courir ses deux adversaires. Le Serbe harangue de nouveau la foule et fait lever Bjorn Börg.

Où se déroule la Laver Cup 2022 ?

Si l'édition 2021 de la Laver Cup s'est déroulée au TD Garden à Boston (États-Unis), la Laver Cup 2022 aura lieu à l'O2 Arena de Londres (Angleterre). Les éditions se déroulent alternativement en Europe et dans le reste du monde.

Quelles sont les équipes de la Laver Cup ?

Lors de la Laver Cup, deux équipes s'affrontent : l'Europe et le reste du monde.

Team Monde :

Félix Auger-Aliassime

Taylor Fritz

Diego Schwartzman

Alex de Minaur

Frances Tiafoe

Jack Sock

Tommy Paul (remplaçant)

John McEnroe (capitaine)

Patrick McEnroe (vice-capitaine)

Team Europe :

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Stefanos Tsitsipas

Casper Ruud

Roger Federer

Andy Murray

Matteo Berrettini (remplaçant)

Bjorn Borg (capitaine)

Thomas Engqvist (vice-capitaine)

Qu'est ce que la Laver Cup ?

Sorte de Ryder Cup du tennis, la Laver Cup est un affrontement entre l'Europe et le reste du monde. Son nom fait référence à la légende du tennis, Rod Laver. La Laver Cup 2022 est la cinquième édition. Chaque équipe est composée de six joueurs, dont deux choisis par le capitaine (Bjorn Borg pour l'Europe et John McEnroe pour le reste du monde), les quatre autres joueurs se qualifient par leur classement ATP.

Au programme de la Laver Cup : trois matchs en simple et un en double pendant trois jours. Si les matchs du premier jour valent 1 point, ceux du second jour 2 points et ceux du troisième jour 3 points. Les rencontres se déroulent en 2 sets avec, éventuellement, un long tie-break de 10 points en cas d'égalité. La première équipe qui remporte 13 points, sur les 24 possibles, est déclarée vainqueur. En cas d'égalité à 12-12, les équipes se départagent au terme d'un match de double décisif en un set.

Pendant la Laver Cup, chaque joueur est contraint de jouer au moins un match de simple durant les 2 premiers jours et un joueur ne peut jouer plus de 2 fois, en simple, durant les 3 jours. Pour les matchs de double, au moins 4 joueurs par équipe doivent jouer et une paire ne peut être sélectionnée qu'une seule fois (sauf en cas de 12-12).

Au palmarès de la Laver Cup, l'Europe a remporté les quatre premières éditions (2020 a été annulé en raison de la pandémie du Covid-19).

Quelle chaîne diffuse la Laver Cup ?

Détenteur des droits TV de la Laver Cup, BeIn Sports retransmet l'événement depuis la première édition.

Quel est le programme de la Laver Cup ?

Durant la compétition qui dure trois jours, les six joueurs sélectionnés par les capitaines (Bjorn Borg pour l'Europe et John McEnroe pour le reste du monde) disputent des matchs en simple et en double. Voici le programme de la Laver Cup 2022 :