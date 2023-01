"OPEN D'AUSTRALIE. Djokovic - Tsitsipas : la finale en direct"

D'un côté, Novak Djokovic en quête d'un 22e Grand Chelem et de l'autre, Stefanos Tsitsipas rêvant de coiffer sa première couronne majeur et en sus, le trône vacant de n°1 mondial. Voici les enjeux de cette rencontre. Suivez avec nous et en direct la finale de l'Open d'Australie.

09:41 - Sur le court Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas ont enfin pénétré sur la Rod Laver Arena et vont à présent s'échauffer quelques minutes avant que la finale de l'Open d'Australie ne commence.

09:35 - Le toit s'ouvre Le ciel est toujours chargé et l'humidité élevée mais la pluie semble avoir cessé et les organisateurs ont ordonné la réouverture du toit de la Rod Laver Arena. Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas vont bientôt entrer sur le court.

09:33 - Djokovic invaincu en finale Novak Djokovic dispute sa 10ème finale à l'Open d'Australie depuis 2008. En quinze, il n'a tout simplement jamais perdu à ce stade de la compétition. C'est dire la tâche qui attend Stefanos Tsitsipas.

09:25 - Djokovic : "Je suis prêt" "Je n'ai pas autant d'énergie qu'au début du tournoi mais j'ai passé beaucoup de temps sur le court et je me sens bien. Je me suis retrouvé dans cette situation tellement de fois que je sais à quoi m’attendre. Je suis prêt à pour cette nouvelle finale", confiait Novak Djokovic sur le court après sa victoire en demi-finale.

09:22 - Tsitsipas : "Un rêve d’enfant de pouvoir se battre pour ça" "J’aime le numéro 1, j’ai travaillé pour jouer des finales avec autant de signification que celle‐ci. C’est une finale de Grand Chelem et je me bats pour la place de numéro 1. C’est un rêve d’enfant de pouvoir se battre pour ça. Je suis proche et je suis heureux que cette opportunité se présente ici en Australie, maintenant il ne me reste plus qu’une seule chose à faire : y aller à fond pour réaliser ce rêve", ambitionne Stefanos Tsitsipas. A 24 ans, e Grec espère bien faire coup double à Melbourne.

09:20 - Le trône en jeu Comme à l'US Open où Carlos Alcaraz et Casper Ruud s'étaient disputés le titre et la place de n°1 mondial, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas auront un œil sur le trophée Norman Brookes et un autre sur le trône. En effet, le vainqueur, ce dimanche, aura l'honneur de prendre la tête du classement aux dépens de l'Espagnol, forfait et absent en Australie.

09:15 - Série en cours Depuis son premier sacre ici en 2008, Novak Djokovic se sent comme chez lui en Australie. En écartant Tommy Paul en demi-finale, il a porté sa série à 27 victoires consécutives à Melbourne Park. Il n’a plus été battu sur la surface australienne depuis son échec en huitième de finale face au Sud-coréen Chung Hyeon (6-7 5-7 6-7 en 3h21').

09:10 - Une première pour un Grec A 24 ans, Stefanos Tsitsipas a l'opportunité de remporter son tout premier titre du Grand Chelem et à cette occasion de changer de dimension. Plus encore, le n°3 mondial, s'il gagnait l'Open d'Australie serait le tout premier Grec à inscrire son nom au palmarès d'un Majeur.

09:05 - Un set lâché Novak Djokovic traverse l'Open d'Australie sans presque rien laissé en route. En 6 matches, le Serbe n'a perdu qu'un set, arraché au 2e tour par le Français Enzo Couacaud (6-1 6-7 6-2 6-0 en 3h4'). Jamais il n'est parvenu à décrocher un titre Majeur sans concéder une manche. De son côté, Stefanos Tsitsipas a égaré trois sets dans son tournoi, deux face à Jannik Sinner en huitièmes de finale (6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 en 4h) et un en demi-finale contre Karen Khachanov (7-6 6-4 6-7 6-3 en 3h21').

09:00 - Deuxième finale pour Tsitsipas En dominant le Russe Karen Kachanov en demi-finale, Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour sa deuxième finale de Grand Chelem à 24 ans. La première avait eu lieu il y a deux ans à Roland-Garros. L'Athénien avait mené deux sets à rien avant de perdre en cinq sets contre…Novak Djokovic (7-6 6-2 3-6 2-6 4-6 en 4h11’). De son côté, le Serbe en est à sa 33e apparition à ce stade de la compétition, un record.

08:55 - Son Australie chérie L'histoire de Novak Djokovic est intimement liée à celle de l'Open d'Australie, comme peut l'être celle de Rafael Nadal avec Roland-Garros ou de Roger Federer avec Wimbledon. Né champion du Grand Chelem à Melbourne en 2008 (face à Jo-Wilfried Tsonga), le Serbe peut remporter, ce dimanche 29 janvier, son dixième titre aux antipodes. Un seul autre joueur peut se targuer de compter au moins 10 trophées d’un même Majeur : Nadal avec 14 Roland-Garros.

08:50 - Trois ans sans victoire S'il avait remporté son tout premier match contre Novak Djokovic au Canada en 2018 (6-3 6-7 6-3), Stefanos Tsitsipas a depuis perdu la main face au Serbe. Il reste ainsi sur une série de 9 défaites consécutives contre lui. Son dernier succès remonte à 2019 et un quart de finale au Masters 1000 de Shanghai (3-6 7-5 6-3).

08:45 - Acte XIII Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas se sont déjà affrontés à 12 reprises dans leur histoire commune. Une rivalité dominée par le Serbe qui compte 10 succès face au Grec dont leurs deux seuls duels en Grand Chelem, les deux fois à Roland-Garros.

08:40 - Cavalier seul de Djokovic Au tour précédent, Novak Djokovic n'a fait qu'une bouchée de Tommy Paul. Auteur d'un début de match canon, le Serbe n'aura tremblé, si on peut parler ainsi, qu'une dizaine de minutes, le temps de voir l'Américain revenir de 1-5 à 5-5 dans la première manche. A cet instant, l'ancien n°1 mondial se reconcentra et ne lâcha plus prise, n'abandonnant plus que trois jeux à un adversaire désarmé face à la panoplie serbe. Un succès net et sans bavure, à l'image de son tournoi (7-5 6-1 6-2 en 2h20').

08:35 - Tsitsipas avec conviction En demi-finale, Stefanos Tsitsipas a fait preuve d'une belle autorité pour se défaire de Karen Khachanov. Offensif et entreprenant, le Grec a été percutant au service avec 18 aces et délivré 66 coups gagnant pour s'en sortir en quatre manches et 3h20 d'une intense bataille sous le soleil de Melbourne (7-6 6-4 6-7 6-3).