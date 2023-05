Tout le monde le voit, mais à quoi sert-il ? Ce petit objet est indispensable à la raquette de tennis

Pour certains joueurs, il est un accessoire indispensable et vous voyez souvent les joueurs le toucher.

La raquette de tennis, composée d'un manche, lui même entouré d'un grip, qui peut être changé très rapidement (un certain Richard Gasquet en sait quelque chose), possède un cordage qui varie en fonction des joueurs/joueuses et des affinités des uns et des autres. Mais la raquette de tennis est également équipée avec un objet assez discret que les joueurs comme les inconditionnels de Roland-Garros ne peuvent pas rater : un anti vibrateur.

Novak Djokovic en est un inconditionnel. Etonnant alors que les raquettes sont devenues de vrais objets high-tech dont les simples répliques de celles des meilleurs joueurs du monde dépassent les 300 euros ? En caoutchouc ou en silicone, ce petit objet d'une forme souvent géométrique (triangulaire ou en rond), permet d'éviter les vibrations ressenties au niveau du cordage lorsque les joueurs frappent la balle de tennis. Ce dernier se retrouve généralement près du centre ou dans les zones principales des cordes.

Si certains joueurs peuvent se passer de cet accessoire, pour beaucoup, l'énergie générée par l'impact peut donner un sentiment d'inconfort. Les personnes sujettes aux tendinites apprécient particulièrement ce petit objet. Autre fonction clé : l'anti vibrateur permet également de camoufler le son. Lors de l'impact de la balle, un son parfois dérangeant peut en effet être émis. Pour rendre ce son plus profond ou pour l'éliminer, un anti vibrateur est parfois indispensable.

Pour ceux qui veulent s'en procurer un, sachez qu'il existe deux types d'anti vibrateur. Tout d'abord, le bouton. Celui-ci est souvent en forme de cercle ou de triangle, customisé avec des smileys ou des emojis. Ce type d'anti vibrateur se place entre les deux cordes centrales de la raquette. Il existe aussi un anti vibrateur que l'on appelle le "ver". Il est fabriqué sous la forme d'une tige assez longue qui ressemble tout simplement à un ver. Sa pose se fait en le tissant au travers des cordes de la raquette lui permettant ainsi d'agir autant comme un amortisseur de vibrations que comme un silencieux. Observez bien les différences lors de votre prochaine sessions Roland-Garros sur le canapé !