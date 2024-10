Rafael Nadal : l'Espagnol annonce la fin de sa carrière dans une vidéo poignante, les hommages

"Rafa, quelle incroyable carrière tu as eu! Ton dévouement, Ta passion et ton incroyable talent ont inspiré des millions de personnes à travers le monde", a salué CR7 sur les réseaux sociaux. "Ce fut un honneur d’être témoin de ton voyage et de pouvoir te considérer comme un ami. Félicitations pour une carrière incroyable! Profite de ta retraite!"

12:38 - L'hommage à sa famille

"La famille, c'est tout pour moi. Ma mère, je crois qu'elle a fait tous les sacrifices qu'il y avait à faire afin qu'on dispose toujours de ce dont on avait besoin. Ma femme, Mery, on est ensemble depuis dix-neuf ans. Merci pour tout ce que tu as fait, tu as été la compagne de voyage idéale durant toutes ses années de carrière. Revenir à la maison et voir combien mon fils grandissait chaque jour a été une force qui m'a réellement maintenu en vie, avec l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer. Avec ma soeur, on a toujours entretenu une relation incroyable. Mon oncle, qui est la raison pour laquelle j'ai commencé à jouer au tennis. Je crois que c'est grâce à lui que j'ai pu surmonter beaucoup de situations qui ont été difficiles dans ma carrière sportive. Et mon père, qui a été une source d'inspiration, dans tous les sens du terme. Il a été un exemple dans l'effort et le dépassement de soi. Un grand, grand merci, très spécial à mon père"