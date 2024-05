12 ans, 7 mois, 11 jours : fiction ou histoire vraie pour le téléfilm avec Julie Gayet ?

France 2 diffuse ce mercredi soir "12 ans, 7 mois, 11 jours", fiction télévisée saisissante sur l'obsession d'une mère pour la mort de l'enfant d'une autre. Avec Julie Gayet et Marie Denarnaud.

Dans le paysage souvent prévisible de la télévision française, certains programmes parviennent encore à surprendre, à émouvoir, voire à perturber. C'est le cas du téléfilm 12 ans, 7 mois et 11 jours, diffusé sur France 2 à 21h10 ce mercredi, qui devrait captiver les téléspectateurs avec une histoire poignante, portée par une mise en scène et de grandes performances d'actrices.

12 ans, 7 mois, 11 jours suit un scénario dont il va être difficile de décrocher. Bien qu'elle ait été jugée innocente de l'accident qui a causé la mort de Raphaël à l'âge de 12 ans, 7 mois et 11 jours, Inès Zerouali (Marie Denarnaud) se sent toujours coupable de la mort du garçon. Au point d'être convaincue que Lucie Coubert (Julie Gayet), la mère de Raphaël veut se venger et s'en prendre à son fils, Théo, le jour où il aura à son tour 12 ans, 7 mois et 11 jours. Cette crainte l'obsède au point de l'éloigner de son mari, Mehdi, qui a finalement demandé le divorce. Le fameux jour tant redouté arrive et Inès, décidée à protéger son fils, le cache dans une cabane au fond d'une forêt, le temps d'aller confronter Lucie. Son plan est clair : obtenir ses aveux et la convaincre de renoncer à sa vengeance. Seulement, les plans même les plus élaborés ne sont jamais à l'abri d'un petit grain de sable qui peut tout enrayer...

Dans ce thriller psychologique de haute intensité, le calme paisible de la forêt va rapidement contraster avec la tension qui monte inexorablement au fil de l'histoire et vire parfois, au-delà de la confrontation, à un portrait croisé de deux femmes au bord du gouffre.

Une intrigue tirée d'un roman ?

Si comme pour chaque téléfilm tragique, la question de l'histoire vraie se pose, l'intrigue de 12 ans, 7 mois, 11 jours est tirée d'un roman de Lorris Murail, "Douze ans, sept mois et onze jours", édité en 2015 (Pocket Jeunesse). C'est Alexandre Coffre, déjà à la manœuvre au cinéma pour Eyjafjallajökull, Le Père Noël ou Les Aventures de Spirou et Fantasio, mais aussi pour quelques épisodes des Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui adapte librement cette histoire pour la télévision.

Sans s'appesantir sur le précédent entre les deux femmes, le scénario nous mène presque directement à ce jour fatidique où Inès, craignant pour la vie de son fils, décide de le cacher loin des yeux du monde et de confronter Lucie, persuadée que celle-ci veut tuer son enfant. Le climax d'une tension savamment installée dès le début du récit.

Dans 12 ans, 7 mois, 11 jours les comédiennes, Marie Denarnaud et Julie Gayet, offrent des performances puissantes et intenses saluée par plusieurs critiques. Denarnaud, bouleversante, incarne cette mère rongée par une peur animale qui confine à la folie, tandis que Gayet, en mère qui a perdu pied, lui donne la réplique avec une force faussement tranquille. Outre le jeu des deux actrices principales, les avis ont loué une réalisation et une photographie qui contribuent à l'atmosphère oppressante, avec des jeux de lumière qui reflètent les tourments intérieurs des personnages.