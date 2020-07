DOUZE COUPS DE MIDI – Présente dans les 12 coups de midi depuis dimanche seulement, Caroline impressionne par la constance de ses coups de maître et dévoile peu à peu l'étoile mystérieuse de l'été.

[Mis à jour le 23 juillet 2020 à 11h35] Remplaçante d'Antonin, Caroline fait fort pour sa première semaine de participation aux 12 coups de midi. La jeune rouennaise âgée de 25 ans a en effet réalisé 3 coups de maître en quatre participations seulement ! Ce mercredi, Caroline a encore gagné 10 000€ à se partager avec un téléspectateur tandis que sa cagnotte grimpait de 5 000€ supplémentaires pour atteindre la somme de 25 500€. L'étoile mystérieuse se dévoile petit à petit avec quelques indices déjà visibles : une maison japonaise, un vase en porcelaine, un service à thé et un oiseau de proie (peut être un aigle ou un faucon). Devant l'énigme de l'étoile de midi, Caroline a proposé le nom de la chanteuse Barbara mais sans succès. Précédemment, ont été proposés Hayao Miyazaki, Bear Grylls, David Douillet, Gérard Depardieu, Jackie Chan, Bruce Lee, Alain Delon, Alizée, Mireille Mathieu, Cyril Féraud, Cyril Hanouna, Jean-Pierre Pernaut, Fauve Hautot, Teddy Riner et Shinzo Abe.

La précédente étoile mystérieuse a été découverte le 27 juin 2020 par Antonin. Les nombreux indices indiquaient qu'il fallait trouver Baptiste Giabiconi dans cette énigme. Par la même occasion, il a remporté la cagnotte de 32 385€. On vous explique pourquoi :

Un hélicoptère car il a travaillé pour EuroCopter

Le chat : c'est celui de Karl Lagerfeld dont il était très proche

L'âne corse car il est Corse

La cloche de cuisine car il a étudié la restauration

Le disque car il est chanteur

La boule à facettes pour Danse avec les stars

Les feuilles de vigne pour Stars à nu

Eric était présent tous les jours dans les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann depuis le 21 novembre 2019. Ce vendredi 19 juin, le champion breton que l'animateur aimait à appeler "Fantastérix" a fini par être éliminé du jeu quotidien. Il s'incline donc après 199 participations et des gains totaux de 921 316€, ce qui fait de lui le plus grand maître de midi de tous les temps. Il est également le deuxième plus grand gagnant dans un jeu télévisé de tous les temps (le record est toujours détenu par Marie, qui avait gagné un million d'euros en 2004 dans Qui veut gagner des millions). Le parcours d'Eric a été particulièrement suivi ces derniers mois car il a enfin réussi à faire oublier les précédents records de participations et de gains de Christian Quesada, champion déchu du jeu. Eric finit également sa course dans les 12 coups de midi avec 62 coups de maîtres et 7 étoiles mystérieuses découvertes.

Dans une interview avec Linternaute.com, Eric n'a pas caché sa déception d'échouer au pied de la barre symbolique des 200 participations. "Il y a une petite pointe de déception, je ne vous le cache pas. Mais finalement c'est plus un objectif symbolique qu'autre chose. Le principal pour moi c'est d'avoir pris la première place. On verra, peut être qu'un jour quelqu'un arrivera à dépasser les 200 participations et à me dépasser." Il nous explique également qu'il compte utiliser ses gains pour agrandir sa maison ou bien en acheter une plus grande pour vivre avec sa femme et ses deux filles dans un lieu plus grand. Dans cette interview, il revient en détails sur son parcours, ses doutes, la tension qu'il a ressenti à l'égard des records qu'il a décrochés mais aussi la pression médiatique qu'il espère voir décroître dans les prochaines semaines. Pour lire notre interview d'Eric en intégralité, cliquez sur le dossier ci-dessous.

Le jour de sa 199e participation, Eric a commis deux erreurs de suite lors du coup par coup. Il a donc perdu le contrôle de son destin et a dû provoquer en duel un de ses adversaires en espérant qu'il se trompe pour rester dans la partie. Voici la question qui a été posée à Colas : Quel objet porte le même nom qu'un insecte ? Un plumeau, un balai, une éponge ou une serpillière ? Colas a répondu qu'il s'agissait d'une serpillière. Et effectivement, c'est un insecte qui a la particularité de couper les racines des plantes. Face à la bonne réponse de Colas, Eric a donc été éliminé au bout de 199 participations. Il n'aura donc jamais l'occasion d'établir un record au-dessus de la barre des 200 participations comme c'était certainement son souhait. En plus de six mois de participation, Eric est cependant le plus grand maître des 12 coups de midi et il faudra faire fort pour le remplacer !

Dans l'émission, Eric a réagi avec philosophie à son élimination surprise des 12 coups de midi : "Rien n'est jamais acquis" a-t-il lancé avant de souhaiter le meilleur à Colas, son remplaçant. "Je souhaite que Colas aille très loin, je pense qu'il a le potentiel pour aller très loin". Il a également salué les équipes de l'émission qui "sont vraiment formidables. On est très bien accueilli". A l'adresse de Jean-Luc Reichmann, l'animateur qui l'a accompagné pendant ces longs mois, il a expliqué que les 12 coups de midi resteront "un moment unique dans ma vie".

Sur le plateau des 12 coups de midi le jour de l'élimination du plus grand maître de l'émission, Jean-Luc Reichmann a dit tout le bien qu'il pensait d'Eric. "Vous êtes une belle personne et vous avez toujours été le plus juste possible. Vous êtes resté droit. Continuez à prôner vos valeurs familiales et de travail." Des compliments qu'il a réitérés sur son compte Twitter officiel : "Eric, vous avez perdu aujourd'hui mais vous pouvez être fier de vous. Après 199 émissions, vous êtes désormais l'homme à battre."

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation d'Eric. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 21 novembre 2019, le maître breton l'a quitté le 19 juin 2020 après 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Il bat Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. A sa suite vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, puis Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite viennent Timothée avec 83 participations et 353 348€ et Benoît avec 82 participations et 397 946€ en tout.

Christian Quesada, le plus grand maître des 12 coups de midi, a été condamné à trois ans de prison pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et "corruption de mineur". Placé en détention provisoire pendant un an, l'ancien candidat des 12 coups de midi avait reconnu les faits qui lui sont reprochés mais avait réfuté tout contact physique et toute agression sexuelle des victimes. Pour rappel, Christian Quesada est le détenteur du record de participations (193 victoires d'affilée) et de gain (809 392€) de l'histoire de l'émission. Il y avait participé du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017.

Surnommée Zette, la voix-off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benhadj. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. Sa voix est aussi présente dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2.

Comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui au même moment au programme TNT , Les 12 coups de midi demande aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission.

Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions.