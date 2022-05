Maxime éliminé de Koh Lanta : "Abandonner ne m'a jamais traversé l'esprit"

Lié à Louana lors de l'épisode 12, Maxime l'a précipitée dans sa chute. Eliminé par ses anciens coéquipiers, Maxime revient sur son parcours dans Koh Lanta, le totem maudit.

Âgé de 33 ans, Maxime est un des candidats marquants de la saison 2022 de Koh Lanta. Intégré à l'équipe bleue par Alexandra puis choisi dans l'équipe rouge, Maxime fait partie de ces participants qui ont passé la réunification avec succès. Tout n'a cependant pas toujours été un long fleuve tranquille pour ce gestionnaire de portefeuille parisien puisque quelques tensions sont apparues sur le camp rouge, Ambre ou Louana n'appréciant pas toujours ses remarques. Malgré le fait qu'il ait été pointé du doigt plusieurs fois, Maxime est toujours resté fidèle à son équipe rouge et ce malgré les propositions d'alliance des ex-Jaunes. Associé à Louana lors de l'épisode 12, il est finalement éliminé par la tribu réunifiée, François et Ambre jugeant qu'il ne partageait pas forcément leurs valeurs.

Pourquoi avoir choisi de participer à l'émission ?

D'abord, c'est un programme qui me plaisait énormément, qui me faisait déjà vivre des sensations en tant que téléspectateur. Je m'imaginais à la place des participants, sur les épreuves physiques. Je me suis dit que si c'était déjà aussi fort à la télé, ça devait être complètement dingue en vrai. Ensuite, je veux une vie remplie de choses extraordinaires et Koh Lanta fait clairement partie des choses les plus dingues qu'on peut vivre.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

Il n'y a pas un aspect particulièrement plus difficile que les autres. Ce qui est le plus dur, pour moi, c'est la combinaison de tout. C'est ça qui rend la chose difficile. C'est parce qu'on a à la fois froid, faim, que nos proches nous manquent, qu'il y a la pression sur les épreuves, qu'il y a la possibilité d'une élimination... C'est ce combo qui rend la chose intéressante et si intense.

Quel est le souvenir que vous garderez le plus ?

Ce que je garderais, c'est que j'ai été content de ma capacité à surnager mentalement dans un environnement extrêmement difficile et vraiment ne rien lâcher. Jamais, à aucun moment, l'abandon n'a pu traverser mon esprit. Peu importe, l'idée c'était vraiment de continuer à avancer le plus loin possible.

Depuis la réunification, vous étiez quasi-constamment sur la sellette aux conseils. Vous avez été alerté par Bastien au sujet de manœuvres à votre encontre sur le camp rouge. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de rester avec votre ancienne équipe rouge ?

Sur la sellette, c'est pas tout à fait exact dans le sens où mon nom apparaît mais, en soi, les votes sont organisés de telle sorte à ce que ça se passe bien. Ensuite vous parlez du camp rouge, mais c'est certaines personnes du camp rouge. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus subtil que ça. Il faut pas s'imaginer que tous les Rouges veulent éliminer Maxime et lui veut pas aller chez les Jaunes. Non, ce n'est absolument pas ça qui se passe. Maxime, il vit une aventure sur le camp où ça se passe bien 95% du temps, où il y a une ou deux personnes avec lesquelles il a un petit peu des accroches de temps en temps. Mais le reste du temps, tout se passe très bien. Pour les autres, je comprends que mon nom ait été utilisé en appât parce que c'est plus facile plutôt que les noms changent.

Donc tout allait bien sur le camp rouge ?

Je ne dirais pas que tout allait bien. Je dirais que la grande majorité du temps et avec la majorité des gens, il y avait la même ligne directrice que moi, à savoir préserver l'alliance rouge. Ensuite, Bastien est venu me voir en me proposant de rallier des gens avec qui je n'ai pas spécialement d'affinités et avec qui je n'ai pas envie de passer du temps dans la suite de l'aventure. Et puis Bastien ne sait pas qu'il y a quelqu'un dans son équipe qui joue double jeu. Donc à ce moment-là, je n'ai aucune raison de rallier une équipe comme ça. Stratégiquement, pour moi, ça n'a aucun sens.

Tout au long de l'aventure, on a pu voir plusieurs prises de bec entre vous et Louana. Comment expliquez-vous que les tensions ne se soient jamais vraiment apaisées ?

En fait, elles s'apaisaient systématiquement. Tous les trois jours, il y avait une nouvelle petite accroche et c'est ça qu'on montre dans l'émission mais le reste du temps ça se passait bien. Pourquoi est-ce qu'il y avait des accroches ? Ça, c'est un déficit de communication entre deux personnes entre qui ça ne matche pas. C'est très subtil les relations humaines. Parfois, dans des circonstances difficiles comme celles qu'on vit, on a beau essayer de faire de son mieux, on essaie de mettre de l'eau dans son vin, ça ne marche pas. On a tous les deux des caractères forts et Louana me reproche exactement ce qu'elle met en avant dans son portrait quand elle dit qu'elle aime tout contrôler et que les choses soient faites à sa façon. Bizarrement, c'est exactement ce qu'elle me reproche sur le camp.

Quelle est votre réaction quand le tirage au sort vous associe tous les deux ?

Je trouve ça très drôle. Je me dis que c'est génial. Je ne m'accrochais sur le camp quasi qu'avec elle et du coup on se retrouve ensemble. Je me dis aussi que je crois beaucoup à l'alliance verte et que Louana peut être un paratonnerre de luxe.

Vous avez senti un changement dans votre relation grâce à votre binôme sur les épreuves ?

Oui, sur les deux épreuves. Parce que je la soutiens sur l'épreuve de la dégustation où elle n'est vraiment pas bien et moi je l'encourage. Et après sur la poutre, cette fois-ci c'est elle qui me porte, qui me parle parce que j'en ai besoin. C'est incroyable de voir que dans l'adversité on arrive à accorder nos violons.

Dans l'épisode 12, c'est la première fois qu'on vous voit vraiment prendre votre destin en mains pour jouer la stratégie à fond. Avant le conseil, aviez-vous confiance en votre stratégie de dernière minute ?

Effectivement, c'est la première fois qu'on le voit mais, en réalité, depuis la réunification, j'ai œuvré auprès de François pour essayer d'organiser les choses. Pas pour le vote de Colin mais pour le vote contre Yannick et l'organisation du quadruple vote avec Nicolas. Bref, la vérité c'est que ce n'est pas la première fois que je suis actif sur les stratégies, c'est juste qu'on ne l'a pas montré avant. Est-ce que je suis confiant ? Non, parce que j'ai quelques signes qui me font penser que je ne suis pas certain que Fouzi et Géraldine me suivent. Ces signes apparaissent quelques minutes avant le conseil et je ne peux pas tout changer à ce moment-là.

Quels étaient ces signes ? Comment les avez-vous détectés ?

Avant de partir, quand on parle sur la plage, j'ai vu des regards fuyants, ce genre de choses. Quand on demande à l'autre "c'est bon ? On est d'accord pour ce soir ?", il baisse les yeux. L'attitude est étrange.

François et Ambre ont décidé de voter à votre encontre. Vous avez compris leur choix ?

Compris, je ne sais pas. Mais j'ai été surpris en tout cas, surtout de la part de François.

François fait savoir qu'il a décidé de voter en fonction de valeurs qu'il voyait chez certains candidats. Ça vous a blessé ?

Disons que ce n'est pas la justification que je préfère quand on est dans un jeu.

Est-ce que c'était aussi une manière d'éliminer Louana parce qu'elle avait montré sa valeur sur les épreuves ?

Ce qui est sûr c'est que, dans l'épisode précédent, François dit en rigolant "olalah, Louana gagne toutes les immunités ! Dès qu'elle a plus le totem, faut lui couper la tête !" Et, au conseil suivant, elle sort. Après, je ne suis pas dans leur tête pour présager de quoi que ce soit. Je dis juste qu'un concurrent aussi redoutable que Louana, ça peut faire peur.

Avez-vous des regrets dans cette aventure ?

Oui, j'ai des regrets. J'aurais bien aimé casser une cruche !

Vous avez regardé votre parcours à la télévision, j'imagine. Quel est le sentiment qui prédomine quand vous vous voyez dans l'émission ?

Je me dis qu'on voit bien mon côté souriant et jovial à la télé !

Souhaiteriez-vous reparticiper à Koh Lanta si on vous en donnait l'occasion ?

Oui, mais dans un endroit où il pleut moins !