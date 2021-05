"Chernobyl : la série sur M6 est-elle fidèle à la réalité historique ?"

CHERNOBYL M6. La mini-série événement diffusée sur M6 revient sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Mais la série propose-t-elle une reconstitution historique réaliste ?

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 20h50] D'abord diffusée sur HBO/OCS, Chernobyl est désormais rendue accessible au grand public par M6. La sixième chaîne diffuse dès le 27 mai cette mini-série événement, reconstitution choc et poignante de la terrible catastrophe de Tchernobyl. Scientifiques, ingénieurs de la centrale nucléaire ou encore habitants de la ville de Prypiat, tous ces points de vue sont adoptés au cours des cinq épisodes.Lors de la promotion de Chernobyl, Craig Mazin, créateur de la série, est revenu en détail sur son souci du détail et l'importance de l'authenticité dans l'écriture et la réalisation de la série. Certaines scènes, et même des dialogues, sont inspirés de plusieurs témoignages recensés dans La Supplication de Svetlana Alexievitch (1999). De nombreux médias, dont des journalistes russes, ont salué la reconstitution jugée fidèle de cet incident nucléaire.

Cependant, Chernobyl a également eu droit à des critiques sur la précision des faits relatés. D'abord de la part de médias russes proches du pouvoir, qui ont décrit la série de caricaturale. Ensuite, de la part de Michael Shellenberger, un écologiste pro-nucléaire : ce dernier a reproché dans un article sur Forbes plusieurs inexactitudes de la part de la mini-série, comme le sensationnalisme de la série. Il prend l'exemple de la "description de radiations comme un phénomène contagieux, comme un virus", ce qui n'est pas avéré lorsque les éléments mis en contact avec les particules sont retirés.

D'autres faits relatés dans la série ne seraient pas exactement fidèles à la réalité et auraient été modifiés pour des effets dramatiques, comme la scène du pont de la mort, le crash d'un hélicoptère ou le sacrifice des trois ouvriers (qui ne se seraient pas portés volontaires comme on peut le voir). Enfin, certains critiquent des manques scénaristiques : on a reproché à Chernobyl de minimiser le rôle de certains pays et agences occidentales dans la gestion de cette crise.

Synopsis - Le 26 avril 1986, une explosion retentit dans la centrale nucléaire soviétique Lénine. Cette série revient directement sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et les conséquences de cet incident sans précédent pour les habitants de Prypiat, les scientifiques et ingénieurs sur place.

Chernobyl - au programme TV sur M6