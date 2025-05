DIRECT - Fumée noire ou blanche ? Les images de la cheminée annonçant l'élection du pape

L'Eglise catholique a-t-elle un nouveau pape ? Le monde entier accède à la réponse en scrutant la cheminée de la Chapelle sixtine, au Vatican, de laquelle doit sortir la fumée blanche.

Fumée blanche ou fumée noire ? Lorsque le trône de Saint-Pierre est vacant, le monde entier tourne son regard vers la chapelle Sixtine, au Vatican. C'est là que les cardinaux électeurs sont réunis en conclave pour choisir un nouveau pape. L'un des éléments les plus célèbres et symboliques de ce processus est la cheminée de la chapelle Sixtine. C'est elle qui vient révéler à tous qu'un nouveau pontife a été désigné, à l'issue de sessions de votes gardées secrètes, en parfait huis clos.

D'ailleurs, le mot conclave vient du latin cum clave, signifiant "avec clé" : les cardinaux sont enfermés dans la chapelle Sixtine, coupés du monde extérieur jusqu'à ce qu'un pape soit désigné. Cette procédure ancienne est conçue pour garantir la concentration, la confidentialité et l'indépendance du vote. Mais le monde extérieur attend des nouvelles. Plutôt que des déclarations officielles multiples, l'Église catholique utilise depuis le XVe siècle un code visuel qui s'est installée dans la tradition : la fumée. À chaque tour de scrutin, les bulletins sont brûlés dans un poêle, et la fumée qui s'en échappe indique le résultat : si la fumée est noire (fumata nera) : aucun pape n'a encore été élu. Si la fumée est blanche (fumata bianca) : un pape a été choisi.

La fumée sort chaque jour aux alentours de midi et de 19h. Le média catholique Crux permet de ne rien rater de l'événement grâce à une caméra filmant le toit de la chapelle sixtine.

La cheminée de la fumée blanche en direct vidéo

Depuis le conclave de 2005, le système a été modernisé pour rendre la fumée plus claire et plus facilement identifiable par les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre.

Aujourd'hui, deux poêles métalliques sont utilisés, placés dans un coin de la chapelle Sixtine, à gauche de l'autel : il y a un poêle pour brûler les bulletins, c'est celui utilisé pour brûler les bulletins de vote après chaque scrutin ; est aussi installé un second poêle, dit "à fumigènes" : il injecte des produits chimiques pour colorer la fumée.

Pour obtenir la fumée noire, on brûle un mélange de produits comme du perchlorate de potassium, de l'anthracène et du souffre. Cette fumée noire est épaisse et persistante. Pour la fumée blanche, on utilise un mélange différent, à base de lactose, de colophane (résine naturelle) et de chlorate de potassium.

Les deux poêles sont reliés à une cheminée métallique temporairement installée dans la chapelle. Elle traverse un trou discret dans le plafond de la chapelle Sixtine, puis émerge sur le toit, bien visible depuis la place Saint-Pierre. Lorsque la fumée blanche s'échappe, les cloches de la basilique Saint-Pierre retentissent, confirmant l'élection. Puis le nouveau pape est présenté depuis le balcon central avec la célèbre annonce : Habemus Papam.