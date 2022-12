Coup de foudre avant Noël : James Denton raconte ses retrouvailles avec Teri Hatcher

COUP DE FOUDRE AVANT NOEL TF1. Dix ans après la fin de "Desperate Housewives", le couple d'acteurs se reforme pour un téléfilm de Noël diffusé ce lundi 12 décembre sur TF1.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 20h30] C'est un film de Noël à ne pas rater pour les fans de Desperate Housewives. TF1 diffuse Coup de foudre avant Noël ce lundi 12 décembre 2022. Dans ce téléfilm romantique, le couple d'acteur de la série américaine, James Denton (Mike Delfino) et Teri Hatcher (Susan Meyer) se reforment pour incarner un nouveau couple marié. Au micro de Télé Loisirs, James Denton, également producteur de la série, explique d'ailleurs avoir exigé la présence de sa partenaire de Desperate Housewives au casting de Coup de foudre avant Noël.

"J'ai tout de suite dit qu'avec Teri, il existait une alchimie déjà solide, que je ne pourrais jamais jouer avec une autre actrice. Cela fait pratiquement vingt ans que l'on se connaît. Dès le départ, j'ai annoncé que je ne voulais pas faire le film si ce n'était pas avec Teri". Pourtant, cela faisait depuis la fin de la série américaine, donc depuis dix ans, qu'ils ne se sont pas recroisés. L'acteur précise également auprès d'Allociné la teneur de leurs retrouvailles : "J'aurais aimé qu'on ait une caméra en coulisses pour montrer ça car c'était drôle ! J'étais déjà sur place et elle a débarqué pour un essayage de costumes. On s'est vu et on s'est tout de suite serré dans les bras. C'était mignon et de superbes retrouvailles."

Dans Coup de foudre avant Noël, exit Mike Delfino et Susan Meyer, James Denton et Teri Hatcher incarnent Ethan et Joyce, un couple marié qui s'est rencontré 25 ans plus tôt lors du réveillon de Noël. Cependant, lorsqu'Ethan regrette certains éléments de sa vie professionnelle et obtient la possibilité de changer le passé, il ne pensait pas qu'il serait certes plus riche, mais aussi qu'il n'a jamais rencontré son épouse. Ethan doit alors tout faire pour reconquérir Joyce. Ci-dessous, retrouvez les informations sur le téléfilm.

Synopsis - Ethan est chef de projet chez Bellingham, une importante société de construction dans l'immobilier. Il travaille avec Sean, un cadre dirigeant qui n'hésite pas à employer des méthodes douteuses pour remporter des marchés. Sean demande à Ethan de menacer Lottie, une vendeuse de journaux qui refuse de céder alors que le promoteur souhaite raser tout le quartier où se trouve sa boutique. Joyce, l'épouse d'Ethan, lui rappelle qu'en ce 24 décembre, cela fait exactement vingt ans qu'ils se sont rencontrés dans un ascenseur tombé en panne. Ils ont l'intention de fêter l'événement quand Ethan rentrera de la fête de Noël de son entreprise. Mais avant, il doit encore faire un détour pour faire pression sur Lottie...

James Denton : Ethan Holt

Teri Hatcher : Joyce Holt

Marilu Henner : Rona Bellingham

Rod Wilson : Sean Doyle

John B. Lowe : Père Noël

Sophia Bachart : Trisha Holt

Carson Kroeker : Colin Holt

April Blackbird : Akari

Gino Anania : Ted Knox

Rachael McLaren : Sonja

Sharon Bajer : Lottie Feldman

Aaron Hughes : Gus

Hazel Wallace : Paola

Rochelle Kives : Nina Shermon

Chelsey Mark : Will Shermon

Coup de foudre avant Noël est un téléfilm diffusé pour la première fois sur TF1 le 12 décembre 2022 à partir de 21h10. Si vous ne pouvez pas le voir le soir de sa diffusion, sachez qu'il est mis en ligne en replay streaming sur le site MyTF1 dès le lendemain, comme les autres programmes de la première chaîne. Il n'est pas disponible sur une autre plateforme de streaming par abonnement pour le moment.