Le mode opératoire terrifiant d'un gourou suspecté d'avoir convaincu 12 ados de se torturer

Un homme de 28 ans, accusé d'avoir poussé des adolescentes à se filmer en train de se torturer et d'avoir diffusé les images, doit être jugé à partir du lundi 3 mars à la cour criminelle de Paris. Le suspect n'a jamais rencontré les victimes.

Il est accusé d'avoir fait subir des atrocités à des adolescentes, à l'abri derrière son ordinateur. Un homme âgé de 28 ans, Rohan H., doit être jugé pour "acte de torture et de barbarie", "corruption de mineurs en bande organisée" et "extorsion en bande organisée", ce lundi 3 mars devant la cour criminelle de Paris. Le suspect aurait poussé des jeunes filles à se torturer et à poster les images sur la plateforme en ligne Discord entre 2019 et 2021.

L'individu, d'origine indienne, a été interpellé à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, en avril 2021 par les autorités françaises, après un signalement fait auprès du FBI. A l'époque, plusieurs vidéos de jeunes filles dénudées et au corps couvert d'inscriptions comme des croix gammées ou le nom "Rohan", faites aux feutres ou par des scarifications, sont découvertes en ligne. Ces adolescentes sont mises en scène en train de se masturber avec des objets contondants ou tranchants comme une lame de couteaux, de s'étrangler, de se noyer dans la cuvette des toilettes, ou de boire de l'urine ou encore de l'eau de Javel. Toutes disent agir sous les ordres et la menace d'un individu usant de plusieurs adresses mail, dont certaines ont conduit jusqu'à Rohan H..

Une manuel de manipulation

L'interpellation du suspect et l'enquête permettent de comprendre le mode opératoire de l'individu qui se décrit comme un "gourou". Il use de plusieurs techniques de manipulation qu'il regroupe dans un manuel nommé "How to get a girl" et cible des jeunes filles avec des profils spécifiques : des mineures fragiles, isolées. Les croyances et les origines des victimes semblent également être des facteurs de sélection pour le suspect.

D'après les éléments de l'enquête, Rohan H. approche les jeunes filles qui évoquent leurs peines sur des forums de discussion et les aborde avec un discours avenant pour gagner leur confiance, obtenir des photos d'elles et les inciter à s'inscrire sur un groupe Discord qu'il administre. Une prise de contact décryptée par Samuel Comblez, psychologue et directeur des opérations de l'Association e-Enfance dans un podcast de BFMTV : "On va apprendre à se connaître, on va échanger, on va évidemment avoir l'air très sympathique, partager des choses en commun avec la potentielle victime pour que cette relation devienne agréable."

Une fois suffisamment d'informations personnelles recueillies - l'adresse et le nom des parents de la victime ou ceux de son établissement scolaire -, le suspect fait pression sur la jeune fille et la contraint aux pires actes de torture en la menaçant de tout révéler ou de diffuser des images si elle n'obéit pas, toujours selon les conclusions de l'enquête. Le psychologue Samuel Comblez explique que lorsque la confiance est établie, la victime se trouve dans un "confort relationnel" et va "avoir du mal à s'en défaire" et à dire "non" à l'abuseur. "Il y a une sorte de non-retour et un phénomène d'emballement qui fait que la victime va continuer à envoyer ses photos", ajoute le spécialiste.

Le suspect se dit "psychopathe" et fasciné par la violence

Rohan H. a déclaré aux enquêteurs lors de sa garde à vue que les jeunes filles présentes sur les vidéos étaient majeures et consentantes. Il a affirmé que les pratiques étaient scénarisées, de même que les expressions de souffrance et de terreur sur le visage des victimes. Il a fini par admettre avoir forcé plusieurs adolescentes à se masturber avec des objets pouvant les blesser dangereusement. Dans son manuel "How to get a girl", Rohan H. écrit avoir manipulé plus de 200 victimes. L'enquête a pour l'heure identifié 12 jeunes filles ayant été manipulées et poussées à la torture aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Estonie. Toutes ont entre 11 et 16 ans.

Placé en détention provisoire après son interpellation en 2021, Rohan H. aurait poursuivi ses activités depuis sa détention grâce à un téléphone portable. Dans cette affaire, les victimes ont été abusées sans jamais avoir physiquement rencontré le suspect relève l'avocat de Rohan H., Me Simon Olivennes auprès de BFMTV. Ce dernier décrit le suspect comme "un homme qui a une part de mystère et de secret" pouvant être liée "à des traumatismes" vécu pendant son enfance en Inde. Arrivé en France en 2016 pour des études, le suspect reconnaît une fascination pour la violence. Il dit également s'être inscrit sur Discord en 2020 pour participer à des séances virtuelles de sadomasochisme et visionner des vidéos de meurtres et des scarifications. Il se considère lui-même comme "psychopathe", bien qu'aucun trouble psychiatrique n'a été découvert.