Guerre en Ukraine : une solution proposée par Paris et Londres

Après un échange houleux vendredi dernier entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, la France et le Royaume-Uni ont proposé une trêve partielle d'un mois en Ukraine, dans des conditions bien précises.

En direct

09:29 - La proposition de trêve ? un "geste fort" pour l'ex-ambassadeur de France en Russie "Malheureusement, l'Union européenne et les soutiens de l'Ukraine ne sont pas en état de négocier actuellement avec la Russie, ce ne sont pas des interlocuteurs reconnus" par Vladimir Poutine, contrairement à Donald Trump, juge l'ex-ambassadeur de France en Russie Jean de Gliniasty, ce matin sur BFMTV. "En plus la Russie a l'avantage sur le terrain et dans les airs", poursuit-il. En revanche, la proposition de trêve des Européens est un "geste symbolique fort pour se faire entendre des États-Unis pour que les États-Unis ne fassent pas une croix sur les intérêts ukrainiens".

09:06 - Un rapprochement historique entre Washington et Moscou ? Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé une pause des cyber-offensives contre la Russie, dans le contexte d’un rapprochement historique entre Washington et Moscou. Cette pause a été ordonnée avant l’altercation vendredi entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau Ovale d'après le New York Times. "La sécurité des combattants dans toutes les opérations, y compris dans le domaine informatique, est la priorité absolue du secrétaire Hegseth", a-t-on pu entendre sur CNN de la part d'un haut responsable de la défense. "J’ai un peu de mal à comprendre cette décision", a réagi le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur France Inter. "S’agissant des cyberattaques, les pays de l’Union européenne sont constamment attaqués par la Russie", regrette-t-il.

08:50 - "Il faut une défense nationale", assure Jordan Bardella Pour le président du RN, Jordan Bardella, il n'est pas question d'une défense européenne, mais plutôt d'une défense française : "Pas de dépense européenne, il faut une défense nationale" assure-t-il ce lundi matin sur RTL, comme une réponse à la présidente de la Commission européenneUrsula von der Leyen qui souhaite "réarmer l'Europe". Jordan Bardella appelle lui à "porter progressivement l'effort de dépenses en France à 3% par rapport au PIB (contre 2,1% actuellement, NDLR)" et à "instaurer la préférence européenne dans les achats de dépense". "Avant même de parler de défense européenne, il faut surtout que les États nations en Europe achètent du matériel européen", poursuit-il, toujours au micro de RTL.

08:46 - Ursula von der Leyen souhaite "urgemment réarmer l'Europe" "Nous devons urgemment réarmer l'Europe", a déclaré ce dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen après le sommet londonien sur l'Ukraine. Cette dernière devrait rapidement présenter "un plan global sur la manière de réarmer l'Europe" lors du sommet spécial de l'UE sur la défense jeudi prochain". Elle envisage enfin d'augmenter les dépenses de défense "sur une période de temps prolongée".

08:38 - "La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous", prévient Jean-Noël Barrot Ce lundi 3 mars, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot était l'invité de France Inter. "Jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé parce que depuis bientôt 15 ans, la menace ne cesse de se rapprocher de nous, la ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous", prévient-il. Les Américains ont choisi un dialogue avec la Russie pour l’emmener à la table des négociations. Nous Européens avons toujours dit qu’il fallait l’y emmener par la pression", poursuit-il. Aussi, à propos de la proposition de Macron et Starmer sur la trêve d'un mois en Ukraine, d'après lui, il s'agit d'un "prérequis". "Elle permettra d’attester de la bonne foi de Vladimir Poutine. (...) C’est une manière de vérifier que la Russie est bien volontaire pour mettre fin à cette guerre", abonde-t-il.

08:34 - Zelensky et l'Europe peaufinent leur réponse à Trump "Nous allons définir nos positions communes - ce que nous voulons obtenir, et ce qui n’est pas négociable. Ces positions seront présentées à nos partenaires américains" a déclaré Volodymyr Zelensky sur Telegram ce dimanche. Son objectif ? Parvenir à "une paix solide et durable, et (à un) bon accord concernant le fin de la guerre", assure-t-il. Les dirigeants européens accompagnés du secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, et du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, sont arrivés à un consensus lors de leur réunion de ce dimanche à Londres : tenter de conserver la voix des Etats-Unis a leurs côtés et de ne pas diviser plus que cela est déjà le cas. "Je suis prêt à tous les formats constructifs dans les relations avec les États-Unis. Je pense que nous avons tout ce qu’il faut", juge de son côté Zelensky. Il faut, en revanche, "comprendre certaines lignes rouges" ukrainiennes, comme une garantie de sécurité, jusqu'alors refusée par Trump.