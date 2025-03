Nouvelle attaque en Allemagne ? Une voiture fonce dans la foule et fait au moins un mort

Une voiture a foncé dans la foule et fait au moins un mort et plusieurs blessés à Mannheim, en Allemagne, ce lundi 3 mars, selon le premier bilan des autorités. Un suspect a été interpellé.

Une voiture qui fonce dans la foule. Ce lundi 3 mars, à la mi-journée, un véhicule a percuté plusieurs passants dans la ville de Mannheim, au sud-ouest de l'Allemagne, rapporte la presse allemande. La voiture se trouvait dans la rue commerçante Planken, circulait à grande vitesse et a fini sa course dans une zone piétonne selon les information du Bild. Il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un accident ou au contraire d'une attaque volontaire. "Un suspect a été identifié et arrêté", a indiqué la police allemande dans un communiqué.

Une personne est morte et plusieurs autres ont été blessées par le passage de la voiture, certaines grièvement, selon le premier bilan dressé par les autorités. Le journal allemande Bild évoque un bilan plus lourd et précis de deux morts et 25 blessés, dont 15 gravement touchés. Une opération de police est en cours et les autorités allemandes ont appelé les citoyens à éviter le centre-ville de Mannheim. "Une grande partie de la zone urbaine a été déclarée dangereuse", a déclaré un porte-parole de la police sur la chaîne NTV, ajoutant qu'il s'agissait d'une "situation de risque mortel". La population est invitée à "rester chez elle", a-t-il ajouté, sans vouloir préciser les motifs de cette alerte.

L'événement survient un peu plus de trois semaines après l'attaque à la voiture-bélier qui avait fait deux morts et une trentaine de blessés à Munich, également en Allemagne, le 13 février dernier.

Plus d'informations à venir...