"Demain nous appartient : Anna en danger de mort, spoilers du mardi 9 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1053 de Demain nous appartient du mardi 9 novembre, Marjorie Collet débarque pour tuer Anna. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 8 novembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1053 de Demain nous appartient diffusé le mardi 9 novembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode du 9 novembre, Anna et Karim réussissent à convaincre Martin que Marjorie Collet est vivante. Martin fait le guet avec un collègue devant chez Anna au cas où la supposée morte referait son apparition. Alors que Chloé doit aller chercher Céleste, Anna reste seule, se pensant en sécurité grâce aux deux policiers. Dehors, Martin remarque une voiture qui rôde dans les environs et interpelle la conductrice. Il s'agit d'un leurre, Marjorie a demandé à un VTC de tourner autour de la maison pour les induire en erreur, en profiter pour s'introduire à l'intérieur et agresser Anna. L'épouse de Jim est folle furieuse et menace Anna avec un couteau.

Au même moment, Raphaëlle a du mal à faire face au retour de sa mère. Rebecca souhaite absolument recoller les morceaux et raconter la vérité à sa fille sur son départ, mais l'avocate ne veut rien savoir et rejette violemment sa génitrice. La chanteuse peut trouver du soutien auprès de Bart qui, ignorant les tenants et les aboutissants de la situation, réconforte la mère de Raphaëlle. Dans cet épisode de Demain nous appartient, le patron du Spoon lui apprend même qu'elle est grand-mère et où elle peut trouver Maud. Rebecca se rend à la répétition de sa petite fille et chante avec elle. Maud ignore qu'il s'agit de sa grand-mère, mais est séduite par la chanteuse, au grand regret de Raphaëlle qui lui interdit de s'approcher d'elle.

En parallèle, les choses sont de plus en plus chaudes entre Noor et Gabriel. Les deux colocataires se plaisent et souhaiteraient sauter le pas. Après avoir dormi ensemble, Gabriel se réveille en forme, et Noor le charrie. Plus tard, c'est elle qui vient le chercher et tente de le séduire. Dans l'épisode 1053 de Demain nous appartient diffusé sur TF1 le mardi 9 novembre, Sylvain Moreno entend parler de la fuite et tient absolument à la réparer. Alors que les deux colocataires allaient enfin conclure, il fait irruption dans leur salon. Non seulement, ils n'ont plus d'excuses pour dormir ensemble, mais en plus de ça Sylvain s'attarde et prend ses aises.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.