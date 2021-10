"Demain nous appartient : Anna et Jim découverts, spoilers du mercredi 27 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1044 de Demain nous appartient du mercredi 27 octobre, Marjorie apprend la vérité sur Anna et Jim. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1044 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 27 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 27 octobre, Anna en veut beaucoup à Jim de ne pas lui avoir dit qu'il était marié, il lui assure que c'est fini avec Marjorie et qu'il va quitter sa femme. Anna ne veut plus rien savoir de lui, mais il insiste et lui fait même mal en essayant de la retenir. Anna est très déçue, elle pensait que Jim était sincère. Tout à coup, Marjorie débarque comme une furie, elle est au courant de ce qui se passe entre Anna et Jim. Elle commence à insulter et à menacer la psychiatre avant d'aller déposer plainte contre elle. Anna raconte à Jim la réaction de Marjorie, il lui promet qu'elle ne l'embêtera plus. Après cette conversation, une violente dispute éclate entre Jim et Marjorie.

Toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du 27 octobre, Sara et Roxane annoncent à leurs collègues qu'elles vont se marier. Mais alors que tout le monde se réjouit, Roxane a comme un moment d'absence en voyant sur un bureau la photo d'Yvan Josse. Elle est allée s'isoler pour tenter de se calmer, mais des visions de sa captivité lui reviennent en tête. Sara s'inquiète de la retrouver dans cet état et arrive à la tranquilliser. Après ce qui lui est arrivé, Roxane a envie de faire la fête. Elle voudrait faire un grand mariage mais Sara trouve qu'elle s'emballe un peu : dans quelques mois, quand elle se sera remise, elle aura peut-être envie d'un mariage qui leur ressemble plus.

Enfin, de son côté, Sylvain cache à Christelle qu'il a arrêté de travailler. À l'hôpital, Charlie essaye de convaincre Christelle de vivre en grand au lieu de continuer à trimer comme une esclave alors qu'elle est millionnaire. Christelle ne veut pas faire ça sans prévenir Sylvain avant, ils forment une équipe. Elle est loin de se douter que pendant ce temps, son mari est allé faire un pique-nique au club de golf. Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 27 octobre, de retour à la maison, Sylvain continue sa comédie et Christelle est convaincue qu'ils sont toujours sur la même longueur d'onde. Elle reçoit un appel : il y a une urgence à l'hôpital, une fuite dans une salle d'opération. Il n'est pas ravi mais accepte d'y aller.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.