"Demain nous appartient : Aurore abuse de son pouvoir, spoilers du 4 mai 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 918 de Demain nous appartient du 4 mai 2021, Aurore va profiter de sa position au commissariat pour obtenir ce qu'elle veut. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 3 mai 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers du prochain épisode de Demain nous appartient diffusé le 4 mai 2021 sur TF1. Dans l'épisode 918 de DNA, nous retrouvons Aurore Jacob déçue de n'avoir pas obtenu l'accord pour emménager dans la villa qu'elle et William avaient repérée. Tout comme sa fille, elle est persuadée que Joachim Granville ment sur sa condition de directeur financier et qu'il ne devrait pas leur passer devant pour la maison. Elle décide d'enquêter à son sujet et découvre qu'il n'est effectivement pas directeur. Elle le confronte en lui présentant son badge de police et lui annonce que la falsification de ses documents est illégale et qu'il devrait se retirer du projet immobilier s'il ne veut pas risquer des poursuites. La stratégie fonctionne et, peu après, William apprend au téléphone que son dossier a été choisi pour la villa. Aurore jubile mais sa fille fait une bourde et révèle qu'Aurore y est peut être pour quelque chose. William, qui tique tout d'abord sur le sujet, finit par laisser couler, arguant qu'il ne souhaite pas en apprendre davantage.

Pendant ce temps, Sacha tente de s'excuser auprès de Clémentine. Il s'est montré violent alors qu'elle souhaitait comprendre pourquoi il avait dépensé les 20 000 euros de la cagnotte dédiée à l'opération de sa fille Solenne. Sacha lui explique qu'il était à court d'argent pour lancer son site et qu'il compte tout rembourser avec l'aide d'un prêt bancaire qu'il touchera très prochainement. Clémentine se radoucit quelque peu mais va tout de même se renseigner auprès de Roxane et Tristan au Spoon. Ceux-ci semblent lui cacher quelque chose. Auprès de Juliette et de ses enfants, Sacha annonce qu'il a reçu une proposition pour devenir coach de basketball à Villeurbanne. Une ruse qu'il utilisera, dès que Juliette est endormie, pour lui voler beaucoup d'argent.

Enfin, notons qu'Adrien se la coule toujours douce chez Alma et Samuel qui tentent de le motiver à obtenir un job. Samuel, qui voit le jeune homme discuter frénétiquement par textos avec quelqu'un, s'alarme du fait qu'il pourrait être en train de draguer sa fille Sofia. Adrien confirme qu'il parle effectivement à Sofia mais lui promet qu'il ne se passera jamais rien avec elle car il s'agit tout de même de sa fille. Peu après, Adrien passe une journée à l'essai sur le mas ostréicole d'Alexandre Delcourt mais la tâche est trop dur et il finit par baisser les bras. En fin de journée, Adrien rejoint Sofia au Spoon et lui révèle une information d'importance : ses pères William et Samuel lui ont interdit de nouer une relation amoureuse avec elle. Voilà qui n'est pas du goût de Sofia qui s'emporte immédiatement : "De quoi je me mêle !"

DNA - Les infos programme

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.