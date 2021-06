"Demain nous appartient : Bart se bat pour retrouver Louise, les spoilers du 3 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. C'est un Bart désespéré que l'on retrouve dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Que va-t-il se passer dans l'épisode de DNA du 3 juin 2021 ? Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 02 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 940 de Demain nous appartient diffusé le 3 juin 2021 sur TF1. Cela fait désormais trois jours que Lucie a quitté Bart sans laisser de traces et a entraîné ses enfants Mathilde et Aurélien avec elle. Ils ne comprennent d'ailleurs toujours pas pourquoi ils n'ont pas le droit de donner de nouvelles à leurs amis ou à Bart. Leur mère leur annonce d'ailleurs qu'elle compte les faire déménager en Guadeloupe. Malgré leurs réticences, Lucie insiste et annonce que cette décision est irrévocable. Quand elle s'absente du petit appartement qu'elle loue en attendant de partir, Lucie les enferme, ce qui agace passablement Aurélien qui décide de sauter du premier étage pour s'échapper. On ne sait pas dans quel état Aurélien se trouve après ce saut dans le vide mais il est possible que l'adolescent se soit fait très mal.

Pendant ce temps, Anna tente de mener l'enquête au sujet du harceleur de Louise et Bart mais elle se heurte à un mur lorsqu'elle entre en contact avec un ancien camarade de classe devenu banquier. Alors que les tentatives d'Anna ne donnent rien, Roxane propose son aide à Bart mais Sara lui rappelle que ses méthodes de renseignement sont illégales et qu'elle ne peut plus se permettre ce genre de choses maintenant qu'elle compte entrer dans la police. Bref, l'enquête personnelle de Bart patine et le jeune homme perd patience et espoir. Il est confronté au harceleur une nouvelle fois au moment où celui-ci s'introduit dans son domicile. Bart parvient à l'arrêter avec force mais celui-ci finit par s'enfuir en lui donnant un coup qui le met à terre.

Toujours dans l'épisode 940 de DNA du 3 juin 2021, Sacha propose à Juliette de réunir ses deux familles sous le même toit. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde, loin de là. En effet, Océane s'oppose très fermement à cette idée, tout comme Ben. Les deux adolescents ne souhaitent pas laisser leur père s'en tirer à si bon compte, lui qui leur a menti toute une vie durant. De son côté, Sacha organise toujours en secret la vente des bijoux de Vincianne, qu'il a tuée la semaine dernière, pour financer l'opération de Solenne. Il ne lui reste plus que 24 heures pour réunir les 20 000€ nécessaires. L'homme à qui il compte les vendre lui donne d'ailleurs rendez-vous demain pour organiser la vente. A moins qu'il ait une mauvaise nouvelle à lui annoncer...

Enfin, le prochain épisode de Demain nous appartient nous permet de voir à quel point Timothée est perturbé par l'annonce de Lou qui, rappelons-le, compte partir à Marseille en compagnie de Nina pour une opportunité professionnelle. Mais le jeune homme n'a aucune intention de quitter Sète, ses amis et son père Victor, en prison actuellement. Karim non plus ne l'entend pas de cette oreille car le départ de Lou signifie également que sa fille Nina s'en irait elle aussi. "J'ai besoin d'elle", affirme-t-il face à Lou avant de la prévenir que "ça ne va pas se passer comme ça".

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.