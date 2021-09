"Demain nous appartient : Bart suspect ? Spoilers du jeudi 9 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1010 de Demain nous appartient du jeudi 9 septembre, Bart semble avoir des choses à cacher. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 8 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1010 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 9 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 9 septembre, tout le monde est encore très secoué par la mort de Clément. Sa mère a énormément de mal à se pardonner et est traversée d'idées noires. Au lycée, Nathan raconte à Chloé qu'il a surpris une dispute entre Mathilde et Clément. La professeure informe immédiatement Louise. Cette dernière convainc sa fille de raconter sa dispute à la police. Le commandant suspecte la lycéenne d'avoir pété les plombs et poussé son ex dans les escaliers mais la laisse partir faute de preuves. Alors que la mère et la fille rentrent chez elles, Bart jette précipitamment quelque chose à la poubelle. Sa conduite est pour le moins étrange. Serait-il mêlé à la mort de Clément ?

Toujours au lycée Agnès Varda, Jordan parvient à s'intégrer facilement dans sa nouvelle classe et s'attire même la sympathie de son professeur de français qui voit clair en lui. Camille ne peut pas en dire autant puisque lors d'un exercice où les élèves doivent lire une citation qui les représente, l'enseignant reproche à la jeune fille de ne pas avoir choisi un texte qui la touche vraiment. Dans cet épisode de Demain nous appartient, l'influenceuse voit rouge et ne comprend pas l'engouement des autres élèves pour François Lehaut.

En parallèle, Christelle Moreno réalise que son mari a dérobé un lingot d'or lors de la prise d'otage du Spoon. Effrayée, elle exige que Sylvain renvoie le lingot anonymement à la police par la poste. Bientôt prise de remords et imaginant tout ce que sa famille pourrait faire avec l'argent récolté, elle décide de faire marche arrière. Dans l'épisode 1010 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 9 septembre sur TF1, le couple force la boîte aux lettres qui contient le paquet anonyme et parvient à récupérer son butin. Alors que les époux Moreno s'enfuient en camionnette, un gros plan sur le logo de l'entreprise de Sylvain nous laisse supposer que les deux compères vont au-devant de nouveaux ennuis !

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.