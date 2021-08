"Demain nous appartient : Brigitte infidèle ? Spoilers de la semaine du 2 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 2 août 2021, l'étau se resserre autour de la famille Daunier. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mise à jour le 30 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des prochains épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 2 aout 2021 sur TF1. Dans l'épisode 981 diffusé le vendredi 30 juillet sur TF1, le motard apprenait à la police que la dame blanche était en fait… un homme ! Dans les prochains épisodes de DNA diffusés à partir du 2 août 2021, il semble maintenant clair que Brigitte et Serge Toussaint se fréquentaient. Brigitte et Régis continuent pourtant de dissimuler la vérité, au point de compromettre l'enquête menée par Karim et Aurore. De son côté, William est témoin d'événements inquiétants. S'il veut protéger sa famille, il n'hésite cependant pas à la confronter pour obtenir des réponses, au risque d'attiser les tensions.

Cette semaine dans Demain nous appartient, Judith se remet en couple avec Souleymane. La perspective d'étudier en école de commerce n'a jamais fait vibrer l'adolescente et elle songe de plus en plus à reprendre l'entreprise familiale. Alors que l'histoire reprend de plus belle avec son ex, Judith réalise son erreur et comprend qu'elle va devoir rompre pour de bon. Souleymane est blessé et Judith s'excuse de lui avoir fait du mal. Les relations avec Noa sont toujours aussi houleuses, même si l'attirance est évidente entre les deux voisins.

En parallèle à la paillote, Charlie et Nathan continuent de se fréquenter. La jeune serveuse se montre très douée quand il s'agit de voler et elle recherche sans cesse de nouveaux défis. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 2 août 2021 sur TF1, Nathan et son amie trouvent un nouveau terrain de jeu et les deux pickpockets deviennent accros aux sensations fortes. Nathan n'hésite plus à planifier des vols de grande envergure, quitte à prendre toujours plus de risques.

De retour à l'hôpital de Sète, Marianne Delcourt a finalement accepté de couvrir Victor. Elle ne porte pas l'escroc dans son cœur, mais elle a envie d'aider Timothée. Si Victor retournait en prison, son fils serait placé et éloigné de ses amis, ce qu'il ne supporterait pas. Lou a craint jusqu'au bout de voir son implication dans la crise cardiaque de Victor révélée, mais elle peut dorénavant partir tranquille. Cette semaine dans Demain nous appartient, l'avocate boucle ses derniers préparatifs et s'apprête à quitter Sète définitivement.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.