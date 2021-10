"Demain nous appartient : Chloé et Alex bientôt en couple ? Spoilers du vendredi 22 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1041 de Demain nous appartient du vendredi 22 octobre, après avoir vécu une journée d'angoisse, Alex et Chloé s'autorisent une récréation sensuelle. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 21 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1041 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 22 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 22 octobre, Judith et Roxane sont toujours ligotées dans des box séparés. Mais Judith tombe dans un coma diabétique. Au commissariat, les dessins de Victoire sont pris au sérieux. Chloé y reconnaît un chêne vert foudroyé dessiné par un de ses élèves lors d'une sortie scolaire. L'esquisse d'une maison de chasse donne également une bonne indication. Sara et Georges finissent par localiser le cabanon où sont retenues les filles et la police part en intervention. Sur place, Roxane et Judith sont enfin délivrées. A l'hôpital, elles se réveillent entourées de leurs proches et apprennent le suicide d'Yvan Josse. Se rapprochant l'un de l'autre dans la chambre de leur fille, Alex finit par entraîner Chloé dans une petite pièce de l'hôpital où ils vont coucher ensemble.

Au Spoon, toujours dans l'épisode 1041 de DNA de demain, Anna apprend à Flore qu'elle a craqué et a embrassé Jim la veille. Flore la met en garde sans la juger et Anna s'en veut de mettre en danger sa relation avec Karim, à peine revenue à Sète. Quand Jim l'appelle, Anna lui annonce qu'elle ne veut plus le revoir. De son côté, Karim vient chercher Anna à l'hôpital, mais elle est déjà partie. Elle est au Spoon avec sa mère, à attendre des nouvelles de Judith. Quand ils se retrouvent, Anna et Karim se disputent, Karim se montrant très suspicieux et jaloux. Anna préfère partir. Elle retrouve Jim, ne veut pas raconter ce qu'il se passe dans son couple et s'excuse d'avoir été dure au téléphone. Ils s'embrassent, se serrent dans les bras et décident d'aller à l'hôtel. Dans sa voiture, Karim, visage fermé, les observe.

En parallèle, dans l'épisode 1041 de Demain nous appartient diffusé le 22 octobre 2021 sur TF1, Charlie accepte l'invitation à dîner de Gabriel le soir même et évoque ses doutes sur les Moreno, au comportement de plus en plus bizarre. Pendant ce temps, Christelle et Sylvain font des courses chez un traiteur très chic et achète homards, caviar, champagne etc. Sylvain veut rester discret, de peur de ruiner leurs relations sociales. Christelle ne comprend pas à quoi ça sert d'être riche s'ils ne peuvent pas le montrer. De retour chez eux, ils font un dîner de roi. Sauf que le dîner de Charlie a été annulé et elle les surprend à table avec du caviar. Ils finissent par raconter qu'ils ont gagné plus de 9 millions d'euros. Charlie demande à déménager. Christelle est d'accord mais Sylvain met le holà.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.