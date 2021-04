"Demain nous appartient : Chloé et Xavier en danger, spoilers du vendredi 16 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 906 de Demain nous appartient du vendredi 16 avril 2021, Pascal et Hélène profitent d'une inauguration à la plage pour tenter de tuer Xavier. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 15 avril 2021 à 19h30] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain, vendredi. Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 16 avril 2021 diffusé sur TF1, Aurore reprend l'interrogatoire de Quentin afin de découvrir son lien avec Geoffroy. Le jeune homme refuse de donner des détails sur sa mort. Il explique à Aurore qu'elle finira par tout comprendre quand le moment sera venu. De son côté, Sara découvre que Geoffroy est mort en prison en Nouvelle-Calédonie. Elle a appris que Xavier s'est occupé de l'affaire du jeune homme et Aurore comprend alors que Pascal et Hélène en ont après le procureur. Elle réalise peu après qu'ils squattent son appartement afin de tuer Xavier lors de l'inauguration à la plage. Elle tente d'appeler le procureur pour le prévenir, en vain.

Chloé a accepté d'accompagner Xavier pour l'inauguration. Alors que l'évènement commence, Pascal est très nerveux et se tient près d'une fenêtre avec son arme. Il a bien du mal à garder son calme, car Chloé est tout le temps à côté de Xavier. Hélène lui met la pression et le pousse à tirer, mais Pascal refuse de tuer une innocente. Hélène s'énerve et le coup finit par partir. Chloé s'effondre au sol aux côtés de Xavier, qui ordonne d'appeler au plus vite les secours. Aurore et Martin arrivent peu après à l'appartement pour arrêter Hélène et Pascal mais ces derniers ont disparu. Les deux policiers sont persuadés qu'ils feront tout pour se venger de Geoffroy.

Sacha fait une surprise à Clémentine

Dans Demain nous appartient du 16 avril 2021, Sacha prétend avoir oublié l'anniversaire de Clémentine et part travailler en lui disant qu'il va rentrer tard. La coach sportive est de plus en plus frustrée de l'attitude de son petit ami et rejoint peu après Flore pour se confier. La compagne d'Alex tente de la rassurer en lui disant que Sacha va finir par penser à son anniversaire. Clémentine est sceptique. Flore lui propose alors d'aller dîner avec elle au Spoon afin de passer une bonne soirée entre copines.

Le soir, Clémentine retrouve Flore, mais ne cesse de parler de Sacha qui n'a pas pensé à son anniversaire. Alors que Tristan leur annonce que leur table est prête, Clémentine remarque que Sacha et tous ses amis sont présents. Elle est très émue de découvrir que le père de Solenne et Ben lui a préparé un anniversaire surprise. Sacha lui fait une belle déclaration d'amour devant tout le monde et Clémentine avoue que c'est le meilleur anniversaire de sa vie.

Charlie enceinte ?

Également dans Demain nous appartient vendredi, Charlie n'est pas sereine à l'idée que Gabriel vienne pour le grand week-end de révisions. Elle tente de savoir ce qu'il a en tête, mais Gabriel lui dit qu'il ne dira rien à Jules. Un peu plus tard, Jules dévoile les photos de la superbe villa et tente de répartir les chambres. Il laisse une petite chambre à Gabriel, mais Timothée refuse de dormir avec Isam et explique qu'il a besoin d'avoir sa propre chambre. Gabriel se dévoue pour dormir dans le clic clac mais n'est pas enchanté à l'idée de passer tout un week-end avec Jules.

De son côté, Charlie se confie à Christelle et lui dit qu'elle a du retard sur ses règles. Elle lui avoue qu'elle n'a pas toujours fait attention avec Jules, mais Christelle tente de la rassurer. Au même moment, Judith questionne Souleymane afin de savoir ce qu'il se passe entre Gabriel et Charlie. Le jeune homme finit par craquer et lui confie que Charlie et Gabriel ont couché ensemble. Judith pense détenir un énorme scoop, mais Souleymane lui fait promettre de n'en parler à personne.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.