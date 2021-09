"Demain nous appartient : Clément cachait des choses, spoilers du vendredi 10 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1011 de Demain nous appartient du vendredi 10 septembre, les policiers découvrent une nouvelle facette de l'ado décédé. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 9 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1011 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 10 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 10 septembre, Mathilde reste la principale suspecte après la chute mortelle de Clément jusqu'à ce que Chloé pointe un problème dans le témoignage de Nathan. Selon la proviseure, là où il se trouvait, Nathan n'a pas pu entendre une dispute entre Mathilde et Clément. Convoqué au commissariat, Nathan avoue qu'il a menti : il avait en réalité rendez-vous avec Clément pour lui acheter du cannabis. C'était son dealer. Or Clément lui a fait un mauvais coup. Mais pour autant, Nathan le jure : il fume, vole de temps en temps mais n'est pas un tueur. Les policiers lancent une nouvelle enquête en se concentrant sur les fournisseurs et les clients de Clément.

Toujours dans l'épisode 1011 de Demain nous appartient, Bart s'inquiète que le Spoon reste vide. Louise tente de le rassurer : les clients ont sans doute encore en mémoire la prise d'otages. En cuisine, Vanessa a prévu une omelette mousseuse à la truffe d'été, de quoi faire réagir Bart et Louise qui s'inquiètent du budget. Un peu plus tard, deux clients mitraillent de photos le Spoon et posent des questions glauques sur la prise d'otages. Bart leur demande de partir mais c'est Vanessa qui se montre la plus persuasive. En fin de journée, Bart et Louise se plaignent de n'avoir fait que quatre couverts. La cheffe essaie de les rassurer et retourne en cuisine tester ses cailles au gingembre. Encore une fois, Louise lui demande de faire plus simple mais Vanessa la renvoie dans les cordes.

En parallèle, dans l'épisode 1011 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 10 septembre sur TF1, Jack est toujours obsédé par Hadrien, au grand désespoir de sa sœur Lizzie qui lui conseille de faire son coming-out et trouver un garçon célibataire. Jack passe à La Paillote pour voir Hadrien, qui lui joue un air de guitare…. parlant d'une fille dont le narrateur est dingue. De quoi refroidir Jack, d'autant plus que Sofia débarque. Pointant le coup de cœur que Jack semble avoir pour son petit ami, Sofia obtient une réaction très respectueuse d'Hadrien. Qu'un garçon s'intéresse à lui ne l'embête pas, au contraire, ça le flatte. Au lycée, Jack se réjouit auprès de sa sœur de ce qu'il a entendu. Quand ils rentrent chez eux, Jordan a fait le ménage et les courses. Il s'éclipse dans sa chambre et sort de son sac une grosse liasse de billets et une barrette de shit…

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.