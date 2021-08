"Demain nous appartient : Cyril affronte William ! Spoilers du mercredi 11 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 989 de Demain nous appartient du mercredi 11 août, William brave le danger pour rencontrer Cyril. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 10 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 989 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 11 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 989 de DNA du mercredi 11 août, William est toujours en proie à de terribles cauchemars. Aurore décide de lui avouer la vérité et lui révèle l'existence de son frère. Le docteur Daunier confronte ses parents qui lui racontent alors l'accident. Lorsque la voiture a pris feu, Brigitte n'a pu sauver que William et Cyril a été grièvement brûlé. Par la suite, le petit garçon est resté longtemps à l'hôpital et a peu à peu développé de l'agressivité puis de la haine envers ses parents. William, qui a refoulé tous ses souvenirs, décide de rencontrer Cyril. Son jumeau défiguré l'accuse de l'avoir oublié alors qu'ils étaient tout l'un pour l'autre. Fou de rage, il frappe William au visage avec un morceau de bois.

De retour au mas ostréicole, l'activité de Chloé fonctionne de mieux en mieux, mais son matériel est dangereux pour Céleste. Alex propose à son ex-femme d'installer un atelier dans son hangar afin qu'elle puisse travailler à son aise. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Chloé est ravie par la proposition et accepte volontiers. Alors que Flore rentre plus tôt de son voyage d'affaires pour surprendre Alex, elle tombe sur Chloé en plein déménagement. Lorsqu'elle comprend que Chloé sera désormais toujours sur place, elle est furieuse. Alex est désolé de l'avoir mis dans cette situation.

De son côté, Sylvain retrouve Anthony, un ancien protégé venu à Sète dans l'espoir de décrocher un emploi. Le jeune homme est sérieux et sympathique et Sylvain lui propose de travailler pour lui. Le nouveau venu accepte et avoue dormir dans une tente dans un camping non loin de là. Le père de famille décide alors de l'héberger quelque temps. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 11 août 2021 sur TF1, Anthony sait aussitôt se rendre indispensable auprès de la famille Moreno et attire bien vite l'attention de Charlie. Alors qu'elle lui propose de la rejoindre à la paillote, il refuse poliment, mais la serveuse ne s'avoue pas vaincue pour autant.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.