"Demain nous appartient : Gabriel découvre la vérité sur Charlie, résumé et spoilers du mercredi 21 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 909 de Demain nous appartient, diffusé mercredi 21 avril 2021, Gabriel apprend que Charlie est peut-être enceinte. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 20 avril 2021 à 19h32] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient, diffusé demain, mercredi. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 21 avril 2021, Aurore interroge une nouvelle fois Pascal pour savoir où est sa femme. Elle lui rappelle qu'il risque gros avec la tentative de meurtre de Camille. Pascal refuse de parler et dit qu'il ira jusqu'au bout afin de rendre justice à Geoffroy. Camille, Maud et Xavier ont passé la nuit chez Chloé et sont encore choqués par l'attaque d'Hélène. Maud fait mine d'être en pleine forme alors que Camille avoue être traumatisée et la jeune femme n'arrive plus à dormir. Xavier lui propose d'aller voir un psychologue afin d'en parler et elle accepte. Plus tard, Xavier interroge Pascal et lui explique qu'ils n'ont pas posé assez de limites à Geoffroy. Il n'a jamais voulu la mort de l'adolescent et lui avait même mis un sursis avant la prison. Pascal le tient pourtant toujours responsable du meurtre de son fils, même s'il sait qu'il n'a pas toujours bien élevé Geoffroy.

Plus tard, Karim dit à Xavier qu'il peut retourner dans son appartement, car ils n'ont rien trouvé de suspect. Xavier pense qu'Hélène est prête à tout pour se venger et ne veut pas rester chez lui avec ses filles. Il embarque de la nourriture ainsi que sa bouteille de vin blanc qu'Hélène a empoisonnée et se rend chez Chloé. Alors que ses deux filles se disputent devant Chloé, Xavier se sert un verre de vin. Le soir, il se sent très fatigué et ne comprend pas ce qui lui arrive. Chloé, qui ne se doute de rien, pense que son compagnon a de grosses journées avec l'enquête sur Hélène et Pascal. De leur côté, les Daunier ne se sentent plus chez eux depuis qu'Hélène, Pascal et Quentin ont squatté leur appartement. Aurore pense qu'il est temps pour eux de déménager afin de tourner la page.

Gabriel découvre la vérité

Également dans Demain nous appartient mercredi 21 avril 2021, à la villa, Arthur n'est pas dans son assiette et se confie à Souleymane. Il lui explique qu'il a trouvé un test de grossesse dans le sac de Charlie. Il se demande si Jules est au courant, mais Souleymane lui dit que leur ami n'est peut être pas le père du bébé. Arthur apprend ainsi que Charlie a couché avec Gabriel. Alors qu'ils révisent la philosophie, Charlie et Arthur partagent leurs idées sur la notion de la vérité. Charlie dit que toute vérité n'est pas bonne à dire et les deux adolescents se disputent devant leurs amis. Un peu plus tard, Noor, Jules, Souleymane et Judith parlent d'Arthur et le trouvent étrange. Souleymane confie aux filles que le petit ami de Sofia a trouvé un test de grossesse dans les affaires de Charlie. Elles sont surprises et se demandent bien qui est le père. Elles promettent à Souleymane de ne pas en parler. Judith et Noor finissent pourtant par faire une gaffe et Gabriel apprend que Charlie est peut être enceinte. De son côté, la jeune femme fait son test afin d'être fixée.

Sacha est de plus en plus distant

Dans Demain nous appartient mercredi, Clémentine dit à Flore qu'elle a adoré la surprise de Sacha pour son anniversaire. Elle est rassurée que son petit ami ne lui cache rien et avoue à Flore qu'elle pense qu'il est l'homme de sa vie, mais n'a pas envie de s'emballer De son côté, Solenne reçoit un mail de l'hôpital et apprend qu'elle va se faire opérer à Boston très bientôt. Elle tente d'appeler son père, lequel ne répond pas. Solenne est déçue que Sacha ne lui ait pas donné de nouvelles et se confie à Clémentine. Un peu plus tard, le coach sportif appelle Clémentine pour lui dire qu'il ne rentrera pas dîner et qu'il reste à Montpellier pour la nuit. Il prétend avoir réussi à obtenir des sponsors pour son projet. Clémentine est un peu déçue et demande à Sacha d'appeler Solenne, car elle a tenté de le joindre toute la journée.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.