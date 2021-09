"Demain nous appartient : Jahia en danger, spoilers du vendredi 17 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1016 de Demain nous appartient du vendredi 17 septembre, Laetitia tente d'empoisonner Jahia.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 16 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1016 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 17 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 17 septembre, Jahia semble souffrir d'anémie. Elle saigne du nez et se sent fatiguée mais peut compter sur Laetitia pour l'aider à se remettre sur pied. Plus tard, la lycéenne fait un malaise et Chloé la renvoie chez elle. Encore une fois, l'amie de la famille prend soin d'elle. Jahia souffre de violentes crampes au ventre, mais Laetitia refuse de déranger son père pour de simples carences. Elle prépare un thé à la jeune femme dans lequel elle glisse le contenu d'une gélule.

De son côté, Jordan est encore dans le pétrin. Les policiers le suspectent d'avoir volé le scooter de Clément et souhaitent fouiller son domicile mais Audrey les en empêche car leur mandat de perquisition n'est pas valide. Dans cet épisode de Demain nous appartient, la police embarque Jordan et ce dernier avoue à son avocate qu'il a bel et bien volé le deux-roues et la drogue du défunt mais qu'il ne l'a pas tué. L'avocate parvient à embrouiller le commandant Constant, pendant qu'Audrey cache le butin de son fils avant le retour des policiers.

Au même moment au Spoon, Bart et Louise n'arrivent pas à trouver de personnel qui accepte de travailler avec Vanessa. La chef est redoutée de tous et la seule solution serait d'engager quelqu'un qui ne la connaisse pas encore. Manon cherche un petit boulot et tombe à pic. Vanessa rabroue rapidement la nouvelle venue et critique son travail, mais la jeune fille ne se démonte pas et exécute ses ordres sans protester. Toujours dans cet épisode de Demain nous appartient, Manon témoigne beaucoup d'intérêt pour la cuisine de Vanessa et cette dernière est flattée. Manon aurait-elle réussi à amadouer la chef caractérielle ?

De retour au Lycée Agnès Varda, les élèves déplorent l'absence d'un professeur de musique. Chloé convainc l'ancien enseignant de revenir, mais ce retour est catastrophique. Dans l'épisode 1016 de Demain nous appartient diffusé le 17 septembre 2021 sur TF1, le professeur partage un morceau de musique pour le moins… expérimental avant de quitter précipitamment la classe, bouleversé par la réaction de ses élèves. Plus tard à la paillote, Maud raconte l'événement à Camille sans remarquer qu'un jeune homme barbu les observe. Rentré chez lui, l'inconnu se rase et se prépare à proposer ses services comme professeur de musique.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.