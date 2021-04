"Demain nous appartient : Judith piège Chloé, spoilers du 7 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 899 de Demain nous appartient diffusé mercredi 7 avril 2021, Quentin réussit à s'incruster chez les Daunier. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 19h46] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain, mercredi . Dans l'épisode 899 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 7 avril 2021, Sofia est toujours aussi énervée que ses parents refusent d'héberger Quentin. Elle en parle à Arthur, mais son petit ami ne comprend pas pourquoi elle veut l'aider. Sofia trouve Arthur égoïste et Manon dit, en plaisantant, que sa sœur a craqué pour Quentin. Au même moment, Quentin arrive pour dire bonjour à Sofia et la remercie d'être si gentille avec lui. Sofia, soucieuse, donne de l'argent à son protégé afin qu'il puisse manger à sa faim. Un peu plus tard, Arthur rejoint Manon et souhaite savoir ce qu'il y a entre Quentin et Sofia. L'adolescent est de plus en plus inquiet quant à sa relation avec l'adolescente et pense que Sofia est amoureuse de Quentin. Manon assure que non, mais Arthur n'est pas convaincu.

De son côté, Sofia sèche les cours afin de proposer à Quentin un repas au chaud chez elle. Il accepte volontiers et se régale. Sofia tente d'en savoir plus sur l'enfance de Quentin et le jeune homme lui explique avoir été battu dans le passé par sa mère. Il prétend qu'il n'a pas eu une enfance facile et Sofia est touchée par son histoire. Aurore rentre au même moment et est quelque peu énervée d'apprendre que Sofia a invité Quentin sans lui en parler. Après une petite dispute, Aurore finit par craquer et accepte que Quentin reste dormir une nuit chez eux. Pendant la nuit, Quentin envoie un message à une certaine Hélène et lui dit qu'il a réussi à s'incruster chez les Daunier et qu'il compte passer à la suite du plan...

Judith et Maud piègent Chloé

Également dans Demain nous appartient le mercredi 7 avril 2021, Chloé découvre qu'elle a déjà plus de 1000 abonnés sur son compte Instagram et remercie Camille. Elle lui avoue qu'elle n'y serait jamais arrivée sans elle, ce qui touche l'influenceuse. Camille est ravie de pouvoir lui donner des conseils et adore s'occuper de sa marque de bijoux. Judith écoute la conversation et est de plus en plus jalouse de Camille. Au lycée, la fille d'Alex se confie à Maud et avoue qu'elle veut pouvoir à nouveau passer du temps avec sa mère. Maud est de son côté, car Xavier est agacé que Chloé soit tout le temps sur son téléphone. Les deux amies élaborent un plan afin de dégoûter à tout jamais Chloé des réseaux sociaux. Elles décident de lui envoyer un mail en se faisant passer pour une grosse compagnie coréenne de bijoux. Dans la soirée, Chloé annonce la bonne nouvelle à Xavier, Judith, Maud et Camille et se réjouit d'avoir sa toute première collaboration.

Karim n'a plus d'intimité avec Anna

Demain soir dans Demain nous appartient, Isam n'est pas en forme et est fatigué d'enchaîner les séances de révisions avec Timothée. Il n'a pas envie d'aller chez le fils de Victor Brunet pour réviser et Anna lui propose d'étudier chez eux afin de gérer Timothée et venir à sa rescousse. Karim n'est pas ravi qu'Anna ne l'ait pas prévenu et lui fait remarquer qu'ils ont de moins en moins d'intimité. Un peu plus tard, alors qu'Anna et Karim passent un moment intime, Timothée et Isam arrivent à l'improviste. Karim est très gêné et Isam s'excuse et explique qu'ils ont fini les cours plus tôt. Le soir, Anna tente de convaincre Timothée de partir, car il se fait tard, mais le jeune homme refuse. Marianne arrive au même moment à l'improviste pour le dîner, ce qui enchante guère Karim.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.