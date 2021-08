"Demain nous appartient : la dame blanche enfin arrêtée ?, spoilers du mercredi 4 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 984 de Demain nous appartient du mercredi 4 août, Aurore et Karim ont peut-être arrêtés le responsable des accidents. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 3 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 984 de Demain nous appartient du mercredi 4 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 984 de DNA du mercredi 4 août, Manon et Sofia ne savent pas quoi faire après avoir lu les lettres de l'amant de leur grand-mère : elles se décident finalement à en parler à leurs parents qui les lisent à leur tour. William est sous le choc, et Aurore se demande pourquoi Brigitte a décidé de jeter les lettres maintenant. Le couple découvre que, deux jours avant l'accident de voiture, cet amant avait décidé de quitter sa femme. Au commissariat, Aurore raconte tout à Karim qui, de son côté, obtient de la PTS l'endroit où se planque le motard, grâce à l'analyse de la terre retrouvée sur la moto. Au Spoon, William remet à sa mère les lettres de son amant. Brigitte raconte alors qu'il s'appelait Miche et qu'ils ont fini par couper les ponts. Un mensonge supplémentaire. Pendant ce temps-là, Aurore et Karim découvrent une tente dans le bois incriminé. A l'intérieur : de l'alcool, des antalgiques, des vêtements d'homme… et le même jeu de cartes utilisé pour signer les apparitions de la dame blanche. Un homme arrive et les policiers l'interpellent.

En parallèle, toujours dans le prochain épisode de DNA diffusé le mercredi 4 août, Judith tergiverse toujours entre Souleymane et Noa. Noor la menace : si dans deux jours elle ne s'est pas décidée, c'est elle qui agira. A La Paillote, Souleymane propose à Judith de s'installer ensemble à la rentrée, ce qu'elle n'ose refuser. Un peu plus tard au mas, face à Noa, elle se trouve lâche. Ils s'embrassent et Souleymane, venu rendre à Judith ses lunettes de soleil, découvre le pot aux roses. Les deux filles arrivent à stopper la bagarre entre eux et Judith culpabilise.

Ailleurs à Sète, Bénédicte encourage Solenne à poursuivre sa rééducation dans l'hôpital spécialisé de Garches, en région parisienne. Dans l'épisode de DNA du mercredi 4 août, chez Tristan, elle informe son frère et son oncle qu'elle ne veut pas les quitter, mais ce dernier réussit à lui trouver une place à Garches. Seul impératif : il faut qu'elle s'y rende avant la fin de la semaine. Ben propose alors de l'accompagner et Tristan de veiller à distance à leur confort financier et matériel : il trouve d'ailleurs à Ben une chambre chez une amie.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.