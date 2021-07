"Demain nous appartient : la famille d'Aurore en danger ? Spoilers du 16 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 971 de Demain nous appartient du vendredi 16 juillet, Aurore est persuadée que la dame blanche en a après sa famille. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 15 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 971 de Demain nous appartient du vendredi 16 juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode 971 de DNA du vendredi 16 juillet, Brigitte explique qu'elle n'a pas eu de malaise au volant, mais qu'elle a essayé d'éviter la dame blanche. La police enquête sur les lieux de l'accident et, comme pour Chloé, les agents retrouvent une carte de tarot. De plus, une femme qui filmait la voiture accidentée a attiré l'attention de Sara : que faisait-elle là ? La police découvre que c'est une sorte d'artiste fascinée par les accidents de la route. Serait-elle capable de les provoquer elle-même pour nourrir sa passion morbide ? Aurore est persuadée qu'elle en a après sa famille, mais pourquoi ? Avec Martin, elle décide d'arrêter Magali Kermadec, l'artiste glauque. Ils découvrent une robe blanche dans sa voiture. Plus tard, alors qu'Aurore se lève en pleine nuit, elle trouve les fenêtres ouvertes et des photos de sa famille disposées sur le sol…

Toujours dans le prochain épisode de Demain nous appartient diffusé le vendredi 16 juillet, Lou veut dissuader Timothée d'utiliser la fausse ordonnance pour le médicament de son père. Le jeune homme panique et fait une crise. Pour le calmer, Lou lui promet de l'aider. Elle lui demande de lui donner l'ordonnance et se rend à la pharmacie. Après avoir obtenu le médicament, elle rejoint Victor à l'hôpital et accepte de le lui injecter. Quelques minutes plus tard, Victor fait un arrêt cardiaque.

Enfin, dans l'épisode du vendredi 16 juillet de DNA, la famille de Sacha essaye de se remettre des terribles évènements qu'ils ont vécus en se serrant les coudes. Malgré tout, ils sont heureux de retrouver Solenne et se réjouissent de ses progrès. Pendant ce temps, Juliette va voir Sacha en prison pour mettre un point final à cette histoire ; elle a enfin compris qui est Sacha, il la dégoûte et elle lui dit que pour elle, il est mort. Il a également perdu le droit de se considérer comme le père de ses enfants depuis qu'il a essayé de les tuer. Malheureusement, Gaspard a du mal à se détacher de son père et s'inquiète pour lui.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.