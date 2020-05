Après la reprise du tournage de Demain nous appartient au début du déconfinement, la série phare des débuts de soirée de TF1 a désormais une date de retour à l'antenne.

[Mis à jour le 26 mai 2020 à 12h03] C'est un rendez-vous qui manquait beaucoup aux téléspectateurs de TF1 depuis le début du confinement en France, le feuilleton Demain nous appartient va enfin faire son retour à l'antenne. Sur un de ses comptes Twitter officiel, la chaîne annonce en effet que Demain nous appartient sera de retour dès le 15 juin à 19h10. L'occasion de reprendre les aventures de ses personnages dans la ville de Sète. Le tournage de la série d'access primetime a repris dès le début du déconfinement avec des mesures sanitaires strictes. Comme le révélait Puremédias les équipes respectent scrupuleusement les conditions sanitaires en vigueur en ce moment : port de masque en dehors des prises de vue, distanciation physique et mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.