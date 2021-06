"Demain nous appartient : la vérité sur le harcèlement de Sacha, spoilers du 28 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 957 de Demain nous appartient du lundi 28 juin 2021, Maxime révèle qu'il est l'auteur des sms reçus par Sacha. Résumé et spoilers.

[Mise à jour le 24 juin 2021 à 14h36] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient du 28 juin 2021 sur TF1. Dans l'épisode 957 de Demain nous appartient diffusé lundi 28 juin 2021, Sacha est acculé de toutes parts et reçoit des sms de menace de plus en plus insistants. La police a retrouvé des traces de pas sur la scène de crime, et la pointure correspond à celle de Sacha. Après une énième perquisition au domicile des Girard, Karim et son équipe repartent encore une fois bredouilles, mais ne sont pas dupes.

En parallèle, Garance et son père préparent les funérailles de Clémentine. Ses anciens élèves et collègues se retrouvent pour honorer sa mémoire. La professeure de sport était très appréciée par sa communauté et tous sont bouleversés. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Garance a beaucoup de mal à réaliser qu'elle ne verra plus sa mère et continue d'accuser Sacha. Maxime est également persuadé de sa culpabilité et révèle à Garance qu'il est l'auteur des SMS de menace et qu'il a un plan pour le faire tomber.

Au même moment dans l'épisode de Demain nous appartient du 28 juin 2021, Judith apprend à Noor qu'elle n'est plus amoureuse de Souleymane. C'est le moment que le jeune homme choisit pour débarquer à l'improviste. Il se rend vite compte que sa présence agace sa petite copine. Judith finit par lui avouer qu'elle n'a pas envie de passer l'été coincée sur un voilier avec lui. Souleymane comprend que la jeune femme lui échappe. Il se confie à Alma qui lui conseille de se faire désirer. De son côté, Judith se rapproche de plus en plus de Noa.

Toujours dans Demain nous appartient, Sophia quitte Sète pour effectuer un stage d'anglais à Londres pendant trois semaines. Hadrien et elle se promettent de penser l'un à l'autre. Plus tard, le jeune homme, toujours à la recherche d'un petit boulot, propose ses services de serveur à Tristan. Le patron de la paillote a déjà réuni son équipe au complet, mais Hadrien n'en démord pas et insiste. Il va même jusqu'à partager ses idées pour attirer les clients de l'établissement, mais ses efforts ne semblent pas payer.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.