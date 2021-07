"Demain nous appartient : la vérité sur Sacha découverte ? Spoilers de la semaine du 5 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 5 juillet 2021, Sacha montrera enfin son vrai visage à sa famille. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 02 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 5 juillet 2021 sur TF1. Dans les prochains épisodes de DNA, Sacha aidera Cédric Labadie à s'enfuir, mais la police retrouvera l'individu et l'arrêtera pour les trois meurtres, en espérant qu'il dénonce celui qui lui a vendu les bijoux : Sacha. De son côté, Juliette a perdu foi en Sacha et décide de se confronter à lui, causant l'inquiétude de son entourage. En apprenant que sa mère doit s'absenter quelques jours, Océane a un mauvais pressentiment. Son intuition ne la trompe probablement pas : la terrible vérité sera dévoilée à sa famille et une nouvelle disparition laissera sous le choc les Sétois.

La semaine prochaine dans Demain nous appartient, nous suivrons toujours les histoires de cœur de Judith qui se rendra compte que sa rupture avec Souleymane est un peu plus difficile à gérer qu'elle ne le pensait. Alors qu'elle se confie à Noa, celui-ci l'embrasse. Cependant, Judith ne sait pas vraiment où elle en est et pense qu'il est encore trop tôt. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas fini d'avoir des ennuis avec ses prétendants, puisque Souleymane s'en prendra à Noa.

La semaine du 5 juillet dans Demain nous appartient, Victor, dont la demande de liberté conditionnelle a encore été refusée, décide de s'évader de prison pour retrouver Timothée. Il lui fait passer une carte SD dans laquelle il lui explique son plan : il fera croire qu'il est malade pour aller à l'hôpital, Timothée devra ensuite se procurer un médicament et le lui apporter. De son côté, Lou prévoit d'interner le jeune garçon dans un centre spécialisé pour autistes et Manon fera tout pour l'en empêcher.

Enfin, dans les prochains épisodes de DNA, alors que le bateau est réparé, la famille de Bénédicte s'apprête de nouveau à lever l'ancre. Seul Dorian, qui en a assez de ce mode de vie, souhaiterait rester à Sète pour profiter de sa famille et surtout de la compagnie de Manon. Dorian ira même jusqu'à demander à son oncle d'emménager chez lui, ce dernier ne sera pas ravi d'apprendre que sa sœur a trouvé du travail à l'hôpital Saint‑Clair.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.