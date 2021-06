"Demain nous appartient : le suspect en cavale, spoilers du 1er juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 960 de Demain nous appartient du jeudi 1er juillet 2021, Cédric Labadie s'est fait la malle avec l'arme de Sara et se rend chez Sacha pour le menacer. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 30 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 960 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 1er juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode du jeudi 1er juillet de DNA, Sara fait une erreur de jugement en ouvrant la cellule de Labadie, suspect principal du meurtre de Vincianne Allard. Il en profite pour prendre la fuite avec l'arme de la policière. Prévenue, l'IGPN arrive au commissariat pour enquêter et, en parallèle, des barrages sont mis en place sur les routes pour arrêter le suspect. A la fin de l'épisode, on connaît la destination de Cédric : il vient menacer Sacha chez lui avec un ultimatum. Soit le prof de fitness le sort de cette situation, soit il le tue.

Également dans l'épisode 960 de DNA, Timothée refuse toujours de déménager avec Lou à Marseille, espérant encore la clémence de la justice envers son père. Mais le juge des libertés et de la détention a de nouveau refusé la liberté conditionnelle de Victor, et selon son avocate, il n'y a plus de recours possible. Chez Lou, Virginie annonce la mauvaise nouvelle à Timothée. Estimant être responsable de la situation, il va au parloir pour trouver une solution avec son père. L'encourageant à penser à son avenir, Victor propose à son fils d'intégrer un centre éducatif le temps qu'il sorte de prison. Timothée refuse et fait une crise d'angoisse.

Toujours dans l'épisode du jeudi 1er juillet de Demain nous appartient, William ne décolère pas qu'Etienne, son beau-frère, lui ait conseillé d'aller voir un psy. Le bonheur ostentatoire de sa sœur lui pèse et Aurore s'interroge sur la source de ses réactions. De son côté, Manon aide son cousin Dorian à trouver de nouveaux vêtements et récupère auprès de Camille d'anciens habits de Maxime. De retour sur le bateau, Etienne invite Manon à rester à un "bœuf" musical, mais ses parents s'y opposent. Dans la soirée, Bénédicte appelle son frère pour lui annoncer que leurs parents débarquent demain… ce qui n'a pas l'air de réjouir le médecin.

Enfin, dans l'épisode du jeudi 1er juillet de DNA, Judith et Noor parlent à Olivier de leur projet d'organiser une marche blanche demain en l'honneur de Clémentine, leur prof qu'elles adoraient. Olivier est très touché. De son côté, Ben en a marre de la situation car il aimerait venir à la marche mais craint la réaction de Doucet. Il appelle en visio sa sœur Solenne, toujours pas mise au courant. Pour elle, les nouvelles sont bonnes : elle attaque la rééducation la semaine prochaine.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.