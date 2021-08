"Demain nous appartient : les otages en danger, spoilers du jeudi 19 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 995 de Demain nous appartient du jeudi 19 août, les otages du Spoon sont en danger de mort. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 18 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 995 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 19 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 995 de Demain nous appartient du jeudi 18 août, très inquiets, les proches de Sylvain, Anthony, Charlie, Chloé, Alex, Camille, Tristan et Ulysse signalent leur disparition à la police. Au Spoon, les otages se réveillent après avoir été drogués et la braqueuse leur ordonne d'aller creuser au sous-sol. Tristan la soupçonne d'avoir tout préparé depuis longtemps, mais pourquoi ? Quand la police intervient enfin au Spoon, Sylvain appelle à l'aide, mais il se fait assommer par la braqueuse. Tout en pointant une arme sur la tempe de Chloé, elle crie à la police de s'en aller, sinon, elle les tuera tous.

En parallèle, toujours dans le prochain épisode de DNA diffusé le jeudi 18 août, Audrey et ses trois enfants ont passé la nuit dans une chambre d'hôtel. Loin de se laisser abattre, elle décide d'aller dans tous les salons de beauté du coin pour essayer de se faire embaucher et confie à Lizzie, Jack et Jordan la tâche de trouver un appartement. Ce dernier se montre toujours aussi peu motivé qu'à son arrivée, mais Jack et Lizzie lui rappellent que c'est à cause de lui qu'ils ont dû partir de Saint-Denis. À la paillote, Jack a un vrai coup de foudre pour Hadrien. De fil en aiguille, il finit par lui raconter l'arnaque dont a été victime sa mère. Hadrien pense avoir trouvé une solution.

Enfin, dans l'épisode du jeudi 18 août de Demain nous appartient, Mathilde se demande si elle n'aurait pas mieux fait de rester en Grèce car elle se retrouve toute seule à Sète. Elle décide d'aller à la paillote et contacte des amis, mais personne ne lui répond. Un peu plus tard, Hadrien la trouve endormie en plein soleil sur un transat et appelle le 15. À son réveil à l'hôpital, un beau jeune homme s'occupe d'elle avant qu'elle ne sombre à nouveau. Quand elle émerge pour de bon, il n'y a que sa mère à ses côtés. Mathilde commence à croire qu'elle a rêvé… jusqu'à ce qu'elle trouve un petit mot avec le numéro de téléphone de son prince charmant !

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.