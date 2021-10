"Demain nous appartient : Marjorie disparue, spoilers du jeudi 28 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1045 de Demain nous appartient du jeudi 28 octobre, Marjorie se dispute avec Jim puis disparaît. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 16h36] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1045 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 28 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 28 octobre, Marjorie est prête à tout pour nuire à Anna. Karim apprend à son ex que la femme de son amant a placé une main courante contre elle. Anna explique à qui veut l'entendre qu'elle n'a pas couché avec Jim et qu'elle ignorait également qu'il était marié. Marjorie va plus loin et décide de porter plainte contre l'hôpital, poussant Flore à suspendre Anna qui a tout perdu et qui -de rage- laisse un message menaçant sur le répondeur de sa rivale. Un peu plus tard, la police reçoit un message inquiétant de Marjorie qui semble en danger. Une fois arrivés à son domicile, Sara et Georges trouvent du sang même si la jeune femme s'est volatilisée. La police craint le pire.

En parallèle Victoire et Samuel se rapprochent dangereusement et le médecin semble draguer sa collègue sous couvert de la rassurer. Victoire est toujours très insécure vis-à-vis de ses cicatrices. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Alma semble voir clair dans le petit jeu de son compagnon et suggère subtilement à Victoire de se trouver un homme à elle. Victoire décide de la prendre au mot et d'emménager dans l'appartement d'Audrey puisque la mère de famille a obtenu un logement social. Le fait que l'appartement soit sur le même palier que celui de Georges ne la dérange pas. Victoire décide également de s'inscrire sur une application de rencontres pour tester son pouvoir de séduction.

Au même moment à Sète, les choses se compliquent pour Alex et Chloé. Les deux amants voudraient passer du temps ensemble mais leurs obligations familiales les en empêchent. Cette fois, Judith a organisé un repas avec toute la famille recomposée pour fêter sa libération. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé sur TF1 le 28 octobre 2021, Raphaëlle est aussi présente au déjeuner et elle n'est pas dupe mais si elle ne dit rien. Lorsqu'elle surprend les deux amoureux en plein combat de chantilly, elle comprend que quelque chose se passe entre Chloé et son ex mari.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.