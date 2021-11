"Demain nous appartient : Marjorie est en vie ! Spoilers du vendredi 5 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1051 de Demain nous appartient du vendredi 5 novembre, Marjorie est peut-être une menace pour Anna. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 4 novembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1051 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 5 novembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 5 novembre, Karim reçoit des menaces de la part des autres prisonniers. Georges et Martin sont inquiets, il devrait être en isolement. Martin, qui pense qu'il n'est pas coupable, a envoyé la PTS vérifier que le sang sur le pantalon avait été mis intentionnellement. De son côté, Raphaëlle fait tout son possible pour faire sortir Anna de prison car elle ne mange plus et est en grande détresse psychologique. Mais une fois sa protégée sortie, Raphaëlle a peur que le véritable coupable ne s'en prenne à Anna. Elle n'a peut-être pas tort car à la fin de l'épisode, c'est la révélation : Marjorie est vivante ! Et elle n'a pas l'air ravie d'apprendre qu'Anna a été libérée.

Toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du 5 novembre, Victoire passe chez Georges pour récupérer ses affaires, c'est l'occasion de se rappeler des souvenirs ensemble. Cette rencontre semble laisser un goût d'inachevé à Georges. À l'hôpital, Victoire admire Benjamin, elle considère qu'il a bien pris soin de Léo Roussel. Ils décident de repartir sur de nouvelles bases lorsque Samuel arrive et les interrompt, sûrement intentionnellement. De son côté, Sofia remarque que Samuel n'est pas indifférent à Victoire et a peur qu'il trompe Alma pendant son absence.

Enfin, toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du 5 novembre, William confie à sa sœur qu'il a souvent mal au ventre. Bénédicte pense que ça pourrait être une intolérance au gluten. Évidemment, William ne la prend pas au sérieux et considère qu'il ne souffre pas de "la nouvelle maladie à la mode". Il décide tout de même de passer un test pour vérifier. Au grand dam de William, Bénédicte avait raison : il est intolérant au gluten. Le docteur Daunier préfère cacher la vérité à sa sœur quitte à inventer une excuse pour ne pas manger la délicieuse part de pizza quatre saisons qu'elle lui offre. Quand lâchera-t-il le morceau ?

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.