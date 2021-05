"Demain nous appartient : Martin sur la piste de Sacha, spoilers du 18 mai 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 18 mai 2021, l'enquête sur la disparition de Clémentine mène Martin à perquisitionner le domicile de Sacha. Résumé et spoilers de DNA.

[Mis à jour le 17 mai 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers du prochain épisode de Demain nous appartient diffusé le 18 mai 2021 sur TF1. Dans l'épisode 928 de DNA, la police poursuit son enquête sur la disparition de Clémentine. Après avoir attendu huit jours d'avoir des éléments pour ouvrir une enquête, Martin considère Sacha comme le suspect numéro 1. Il décide donc de procéder à une perquisition au domicile de Sacha. Il en profite pour révéler à ses enfants qu'il a effectuer un retrait des 20 000€ de la cagnotte de Solenne en liquide, ce qui scandalise les deux adolescents. La perquisition ne donne cependant rien tandis que l'ordinateur et le téléphone de Sacha n'apportent aucune information nouvelle aux enquêteurs. Martin reste persuadé que Sacha a quelque chose de louche, tout particulièrement parce qu'il semble avoir menti à ses enfants. On notera également que l'homme à la double-vie évite de justesse que son autre compagne Juliette aille témoigner au commissariat de Sète au sujet de Clémentine.

Ailleurs à Sète, Karim et Victoire s'allient pour faire en sorte que Georges accepte enfin la proposition de diriger la police scientifique. Karim lui fait croire que Martin lui a proposé le poste et qu'il compte bien l'accepter, non pas par mérite mais par appât du gain. Réveillé dans son orgueil, Georges finit par se porter candidat et ce malgré la désapprobation de sa mère. Toujours dans l'épisode 928 de Demain nous appartient du 18 mai 2021, Maud suit les encouragements de sa famille et auditionne pour rejoindre une banda. Malgré sa panique à l'approche de l'audition, Maud est intégrée au reste de la banda et elle leur propose même de venir répéter chez elle, ce qui n'est pas du goût de Chloé et Xavier...

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.