"Demain nous appartient : Mathilde s'échappe de la chapelle, spoilers du 1er avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 895 du 1er avril 2021, Lucie libère Mathilde pour qu'elle donne de fausses pistes à la police afin de s'échapper de Sète avec Marc Véry. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 31 mars 2021 à 19h45] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir, jeudi. Dans l'épisode 895 de Demain nous appartient diffusé le 1er avril, Ben et Mathilde sont toujours pris en otages dans la chapelle. Marc Véry décide de détruire leurs téléphones afin que la police ne les retrouve pas et se demande quoi faire des deux adolescents. Lucie a un plan afin de s'échapper avec le tueur aux alliances et décide de libérer Mathilde, laquelle part en courant au commissariat.

La jeune femme fait un faux témoignage à Martin et lui explique avoir été prise en otage avec Ben alors qu'ils marchaient dans la rue. Aurore, qui regarde avec attention Mathilde, pense qu'elle ment et qu'elle récite un texte. Au moment de signer la déposition, Aurore dit à Mathilde qu'elle condamne Ben en mentant à la police. La fille de Louise, stressée et sous le choc, finit par craquer et avoue que Lucie et Marc Véry se trouvent dans une chapelle avec Ben en dehors de la ville.

Chloé devient accro à Instagram

Également dans l'épisode de Demain nous appartient du 1er avril 2021, Judith retrouve Chloé pour le petit déjeuner et comprend que sa mère est devenue accro à Instagram. La prof de SVT est touchée de voir autant de bons commentaires sur ses photos et se réjouit pour sa marque de bijoux. Un peu plus tard, Xavier a préparé un bon repas pour Chloé, mais découvre qu'elle ne lâche pas son téléphone. La mère de Judith et Maxime veut répondre à tous les messages élogieux qu'elle reçoit, ce qui ne plaît pas à Xavier. Le procureur décide donc de lui confisquer son téléphone quelques heures afin de pouvoir profiter de ce moment romantique avec elle. À la fin de la journée, Camille annule une virée shopping avec Judith pour retrouver Chloé et faire une séance photos. Chloé en profite pour se confier à Camille et lui parle de Xavier, qui ne comprend pas sa nouvelle passion pour Instagram. La jeune influenceuse tente de rassurer Chloé et lui dit qu'elle a beaucoup de talent et qu'elle ne doit pas abandonner son rêve pour un homme.

Gabriel s'énerve en plein cours

Demain soir dans Demain nous appartient, Gabriel n'est pas attentif au cours d'Olivier Doucet et se montre insolent. Il quitte la classe après avoir provoqué plusieurs fois Jules devant tout le monde et se fait convoquer par la proviseure. Sandrine ne comprend pas le comportement de Gabriel et lui propose d'aller voir un psychologue afin de pouvoir se confier sur ses problèmes actuels. De son côté, Charlie est mal à l'aise face à Jules et refuse de faire l'amour avec lui. Jules, quant à lui, est énervé de voir que son ancien ami est si hargneux avec lui ces derniers jours. Il commence à penser que Charlie est responsable de l'humeur massacrante de Gabriel et la jeune femme fait tout pour changer de conversation et décide de coucher avec Jules.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.