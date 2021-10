"Demain nous appartient : Noa suspect ? Spoilers du mercredi 13 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1034 de Demain nous appartient du mercredi 13 octobre, Victoire soupçonne Noa d'être mêlé à la disparition d'Émilie et à l'enlèvement de Roxane. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 12 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1034 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 13 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 13 octobre, Sandrine et Victoire croisent Judith et Noa dans la rue. Victoire a une étrange impression de déjà vu, elle est persuadée que Noa est l'homme de ses visions. Elle fonce au commissariat pour en parler à Sara, mais Georges réagit mal, il considère qu'on ne peut pas baser une enquête sur les "délires" de Victoire. C'est la phrase de trop pour Victoire, il est clair que les choses ne marchent plus entre eux. Elle se réfugie chez Samuel et Alma le temps de faire le point. Pendant ce temps, Roxane tente de frapper son geôlier avec une pierre, mais il la frappe plus fort et la laisse inconsciente. En parallèle, Sara a du nouveau, elle annonce à Victoire que Noa Josse connaissait Émilie : il faisait des livraisons au restaurant où elle travaillait.

Ailleurs à Sète, toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du 13 octobre, Gabriel s'excuse auprès de Noor d'avoir gâché la pendaison de crémaillère, mais cette dernière est furieuse et ne supporte plus son obsession pour la propreté. Pour tenter d'arranger les choses, Charlie conseille à Gabriel de montrer son côté plus fun et détendu. Ce qu'il va appliquer à la lettre. Gabriel débarque en Gabriella au Spoon pour faire le show sous le regard incrédule et amusé de Noor et Judith. Ça a marché, Noor félicite Gabriel, elle est épatée. Judith et Charlie pensent même qu'il pourrait y avoir quelque chose entre eux.

De son côté, Maud est triste que Jack l'évite depuis qu'elle l'a embrassé. Elle n'en peut plus de cette incertitude. Au lycée, elle se lance et aborde Jack qui l'évite encore. Lizzie le pousse à être sincère : il doit lui dire qu'il aime les garçons pour arrêter de la faire souffrir. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 13 octobre, Jack décide d'enregistrer une vidéo pour Maud mais n'ose finalement pas la lui envoyer. Il préfère lui parler de vive voix, mais quand il essaye de lui expliquer, Maud se braque. Elle ne le laisse pas parler et s'en va.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.