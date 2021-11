"Demain nous appartient : Rebecca en danger, spoilers de la semaine du 15 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 15 novembre 2021 sur TF1, une menace plane sur Rebecca. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 12 novembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des prochains épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 15 novembre 2021 sur TF1. Une inquiétante menace plane sur Rebecca. Une mystérieuse personne écoute une cassette de sa chanson et allume des bougies sur un autel vénérant Rebecca Flores… Serait-ce un dangereux fan obsédé par son idole ? Jusqu'à présent, elle ne s'en était pas rendu compte, mais, quand elle reçoit un bouquet de fleurs jaunes accompagné d'une carte, c'est la panique. Le message stipule que son expéditeur se souvient de tout trente ans après et lui donne rendez-vous. Rebecca est persuadée que cela vient de son ex-mari, mais il lui jure que non. Selon elle, ils n'étaient que trois à "le" savoir, et le troisième est mort. Mais de quoi s'agit-il ? Que cachent Rebecca et Sébastien ? La réponse dans les épisodes de Demain nous appartients diffusés à partir du lundi 15 novembre sur TF1.

En parallèle, après un deuxième rendez-vous romantique, Victoire et Benjamin ne se quittent plus ! Ils continuent en effet de se voir en secret en dehors du travail. Georges aura d'ailleurs la mauvaise surprise de les apercevoir en train de s'embrasser devant leur immeuble. Mais cet amour naissant va-t-il durer ? Il semblerait que la semaine prochaine, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 15 novembre 2021, la relation entre le docteur Lazzari et Benjamin Ventura tourne court… pour le plus grand plaisir de Samuel, qui tentait pourtant d'oublier Victoire.

Dans les épisodes de DNA de la semaine du 15 novembre, au lycée Agnès Varda, après avoir reçu un mail anonyme indiquant que le professeur de musique était un imposteur, Chloé n'a pas d'autre choix que de renvoyer Apollon. Ce dernier n'a en effet pas le CAPES et n'a donc pas le droit d'enseigner dans ces conditions. Chloé risque de recevoir un blâme de la part du rectorat pour l'avoir engagé sans vérifier son dossier. Apollon est vraiment désolé de la situation et se voit obligé de quitter le lycée dès le lendemain. Voilà une nouvelle qui a de quoi décevoir Lizzie, pour qui la musique représente un projet d'avenir.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.