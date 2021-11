"Demain nous appartient : Rebecca menacée, spoilers du jeudi 11 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1055 de Demain nous appartient du jeudi 11 novembre, Rebecca est poursuivie par un inconnu. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1055 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 11 novembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 11 novembre, Rebecca est bien décidée à connaître ses petites filles. Camille et Maud ont promis à Raphaëlle qu'elles ne s'approcheraient plus de leur grand mère. La cadette Meffre décide de trahir sa promesse et passe du bon temps avec Rebecca. Les deux femmes se font arrêter par un fan puis se lancent dans une séance shopping. Plus tard, Sébastien débarque dans la chambre d'hôtel de son ex femme et la menace de représailles si elle refuse de quitter Sète. Rebecca est sur le point de ployer mais la visite de Camille et de Maud la fait changer d'avis. Alors que Rebecca se promène au bord de l'eau, une silhouette armée d'un couteau s'apprête à l'agresser mais renonce de justesse en voyant des badauds passer.

Toujours à Sète, Anna pleure sa relation avec Karim. La jeune femme a le cœur brisé, mais son ex ne semble pas du tout prêt à lui pardonner. Elle se confie à Chloé qui lui révèle sa récente aventure avec Alex et lui fait promettre de ne rien dire. Sa sœur aînée lui conseille de tout faire pour récupérer Karim. Marianne au contraire la trouve trop sentimentale et lui conseille de passer à autre chose : si le policier ne veut pas passer l'éponge, tant pis pour lui. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Karim se livre et explique à Georges qu'il n'arrive pas à faire confiance à Anna. La psychologue décide d'écouter sa sœur et de se battre. Elle va trouver Karim et lui dit qu'elle fera tout pour sauver son couple et qu'elle ne le laissera pas partir.

De leur côté, Noor et Gabriel n'arrivent toujours pas à conclure. Les deux colocataires se tournent autour et leur attirance est évidente. Pourtant ni Noor ni Gabriel ne sont sûrs des sentiments de l'autre. Noor prétexte une nouvelle fuite pour grimper dans le lit de son colocataire, qui est ravi de l'occasion. Tous deux se confient à leurs amis, et sont finalement prêts à se rapprocher autour d'une bouteille de vin. Malheureusement, ils sont encore interrompus. Dans l'épisode 1055 de Demain nous appartient diffusé le 11 novembre sur TF1, Soraya revenue de Paris sonne à la porte et demande aux deux amis de l'héberger quelque temps. Le rapprochement n'est pas encore pour aujourd'hui.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.