"Demain nous appartient : Régis attaqué, spoilers du jeudi 5 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 985 de Demain nous appartient du jeudi 5 août, la dame blanche court toujours. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 4 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 985 de Demain nous appartient du jeudi 5 août 2021 sur TF1. Touché dans sa virilité, Régis ne se sent pas prêt à affronter ses petites filles. Brigitte comprend que son mari lui en veut encore. De retour au commissariat, l'homme découvert dans la tente est enfin prêt à parler, mais Karim et Aurore se rendent compte qu'il s'agit d'un marginal étranger à l'affaire. De son côté, William est encore perturbé même s'il n'a plus de crises de somnambulisme. Alors que l'enquête piétine, le mystérieux motard s'apprête à frapper de nouveau. Toujours casqué, il se rend au domicile des parents Daunier muni de liquide corrosif. Il attaque Régis et le brûle grièvement à la main.

Toujours à Sète, Judith se sent terriblement coupable d'avoir fait du mal à Souleymane. Elle aimerait pouvoir s'expliquer avec lui, mais le jeune homme est sur la défensive et se sent trahi. Il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Judith se confie à son père qui la rassure : c'est normal que son ex soit blessé, mais un jour il n'aura plus que de beaux souvenirs de cette histoire d'amour. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Noah tente de nouveau de se rapprocher de Judith, mais la jeune femme rechigne à lui parler. Perdue, elle le rejette et lui dit qu'elle a besoin d'être seule.

En parallèle, Solenne se prépare à quitter Sète mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Malgré les encouragements de Gaspard et d'Océane, la jeune femme a peur de ne pas réussir à tenir le rythme de la rééducation. Garance la remotive et les deux amies évoquent le souvenir de Clémentine Doucet, qui aurait eu les bons mots pour booster Solenne. Toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 5 août sur TF1, Ben offre une nouvelle tenue à sa sœur puis lui propose d'aller déjeuner à la paillote. Tous ses proches se sont en fait réunis pour lui faire une surprise et lui dire au revoir. Solenne passe la soirée à danser dans les bras de ses amis.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.