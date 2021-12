"Demain nous appartient : résumé en avance du 9 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1075 de Demain nous appartient du jeudi 9 décembre 2021, Camille disparaît. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 8 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1075 de Demain nous appartient du 9 décembre 2021, la police ne tarde pas à retrouver les traces de Jordan qui avoue pour le scooter, mais pas pour la vidéo. L'adolescent est formel : ce n'est pas lui le responsable. Sébastien exige que l'on privilégie cette affaire, ce qui agace un peu Roxane. Elle se fait recadrer par Aurore et découvre que la vidéo a été postée depuis le bureau de la CPE. Jahia serait-elle en cause ? Lizzie continue de subir du harcèlement, ce qui envenime la situation. De son côté, Raphaëlle est prête à tout pour protéger sa fille, et même à renvoyer sa collègue pour avoir défendu Jordan. Alors qu'elle a prévu d'aller dîner avec sa mère, Camille manque à l'appel et personne ne sait où elle est. Serait-elle en danger ?

Toujours dans l'épisode de DNA du 9 décembre, Georges coule toujours des jours heureux avec Vanessa. La chef et le policier voient la vie en rose. Enfin presque, Vanessa ne s'entend pas très bien avec la mère de Georges. Normal, puisque Mona a toujours critiqué allègrement toutes les petites amies de son fils. Vanessa n'aime pas non plus Damien qu'elle trouve un peu idiot même si elle a su se montrer charmante lors d'une soirée bowling et le convaincre qu'elle n'était pas le dragon qu'il imaginait. La chef suggère à Georges de changer de fréquentations, arguant que ses collègues ne le méritent pas et qu'il devrait trouver des gens à son niveau.

Au même moment, Anna est prête à tenter le tout pour le tout pour retrouver Karim. La jeune femme fait régulièrement livrer des petits cadeaux et des douceurs à l'homme qu'elle aime. Le policier ne reste pas indifférent à toutes ces attentions même s'il n'a toujours pas recontacté Anna. Il est d'ailleurs frustré en réalisant qu'il ne reçoit plus rien de la part de son ex. Oui mais voilà, elle a un plan. Dans l'épisode 1075 demain nous appartient diffusé le 9 décembre 2021 sur TF1, la psychologue souhaite le laisser mariner un peu avant de lui déclarer sa flamme dans une lettre où elle lui pose un ultimatum : s'il souhaite lui donner une chance, il devra la contacter avant 16 h sinon, elle sortira de sa vie. Malheureusement, Karim ne reçoit pas la lettre à temps et hésite à la contacter.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.